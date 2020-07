La Turchia ha approvato una legge che limita fortemente i social media

30 July 2020 – 11:06

(foto: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency/Getty Images)Il parlamento turco, su proposta del partito conservatore Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha approvato una nuova legge che conferisce al governo nuovi poteri per regolare i contenuti sui social media. La norma, in vigore dal prossimo primo ottobre, prevede che le piattaforme con oltre un milione di utenti al giorno, come Facebook, Twitter e YouTube, debbano nominare un rappresentante legale turco che presieda un ufficio permanente nel paese e archiviare i dati dei propri utenti in modo da renderli accessibili alla magistratura in caso di necessità. A questi nuovi organi è delegata la responsabilità di rispondere alle richieste del governo, individuando e bloccando i contenuti pubblicati se considerati offensivi. Se le società dovessero rifiutarsi di attenersi a queste regole, sono previste sanzioni abbastanza rigide: si passa da multe dispendiose (ad esempio: 700mila dollari in caso di mancata rimozione dei contenuti entro 48 ore) e riduzione progressiva della larghezza banda dei siti fino a renderli completamente inaccessibili.

Il nuovo provvedimento ha sollevato non poche perplessità perché, secondo più osservatori, le piattaforme online costituiscono l’ultimo spazio libero di dibattito per i cittadini turchi. “I social media sono un’ancora di salvezza per molte persone che li utilizzano per poter accedere a notizie non veicolate dal governo. Questa legge segna una nuova era oscura della censura online”, ha dichiarato Tom Porteous, vicedirettore del programma di Human Rights Watch.

Erdogan e i media digitali

“Sono spazi in cui proliferano bugie, attacchi personali e notizie diffamatorie. È essenziale che i social media vengano controllati o completamente rimossi”, ha dichiarato di recente il presidente Erdogan, sottolineando ancora una volta la propria insofferenza per le attività delle piattaforme online. Sei anni fa, infatti, dopo uno scandalo che lo vedeva coinvolto ampiamente dibattuto in rete, aveva promesso di portare avanti una serie di riforme che avrebbe limitato enormemente la libertà dei social network, proprio come è già accaduto con gli altri media tradizionali. Come riporta il New York Times, ad oggi, circa il 90% dei giornali, emittenti radiofoniche e televisive sono controllate dal governo turco e le poche voci di dissenso sono state arrestate o costrette a fuggire. Per tre anni Wikipedia è stata inaccessibile ai cittadini turchi e Netflix, la piattaforma di streaming online più utilizzata nel paese, è stata costretta a sospendere produzioni o a censurare alcuni programmi.

Le limitazioni imposte ai social rappresentano, quindi, l’ultimo tassello per un controllo totale dell’informazione online: “È una chiara violazione del diritto alla libertà di espressione online” ha sottolineato Amnesty International. Il meccanismo di controllo dei contenuti in rete è stato avviato nel 2016, durante il tentativo di colpo di stato, quando il governo aveva iniziato a individuare e a perseguire chi offendeva il presidente Erdogan. Secondo alcuni report condotti da associazioni per i diritti umani, solo nel 2019 sono sono stati bloccati più di 130mila siti web; eliminati 40mila post su Twitter, 10mila video su YouTube e 6.200 post su Facebook.

