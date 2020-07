Konami lancia i suoi pc da gaming

30 July 2020 – 12:10

(Foto: Konami)Anche Konami si tuffa nel mercato dei computer per gamer con un annuncio a sorpresa: la celebre società nipponica ha infatti presentato un terzetto di gaming pc che debutteranno il prossimo settembre con un design molto particolare, componenti performanti e prezzi in linea con proposte già nei negozi.

La nuova gamma si chiama Arespear ed è già aperta al pre-ordine online. Purtroppo per il momento sarà un’esclusiva giapponese, ma non è da escludere che se l’esperimento funzionerà potrebbe anche oltrepassare i confini. Sono tre i modelli: C300, C700 e C700+. Come si può intuire dalla nomenclatura, il primo è una versione meno potente e più abbordabile, mentre gli ultimi due sono modelli di alto range, molto simili nell’hardware e nell’estetica, con una sola piccola (grande differenza).

Come per tutti i gaming pc, infatti, anche i tre Konami Arespear puntano su un design un po’ tamarro e originale. La scelta è quella di un blocco piuttosto squadrato, con colori freddi e griglie laterali forate. C700+ (foto di copertina) sarà l’unico dei tre a montare un pannello laterale trasparente per offrire una panoramica dei componenti interni e una luce rgb che illumina il tutto in modo scenografico. Avrà la griglia color metallico come C700, mentre C300 (foto giù) punterà su un look total black.

(Foto: Konami)C300 monterà un processore Intel i5-9400F con scheda grafica Nvidia Gtx 1650, un quantitativo di 8 gb di ram e 512 gb di memoria interna, non certo un mostro di potenza, soprattutto per chi gioca. Ben più accettabile l’hardware messo a disposizione da C700 e C700+ che raddoppiano la ram a 16 gb e portano lo spazio di archiviazione a 1 tb abbinando al più prestante processore Intel i7-9700 raffreddato a liquido la scheda grafica Nvidia Rtx 2070 Super. Le dimensioni dei computer saranno di 230 × 575.3 × 501.5 mm per un peso di 16 kg per C300 e 17 kg per C700 e C700+.

Quanto costano? Konami piazza C300 a 184.800 yen pari a circa 1500 euro, C700 a 316.800 yen ossia circa 2500 euro e C700+ a 338.800 yen ovvero circa 2700 euro.

