Europol, quattro anni di lotta ai ransomware

30 July 2020 – 16:45

L’impegno dell’agenzia europea contro la piaga ransomware: anche in seguito a un attacco c’è la possibilità di recuperare i documenti senza pagare.

The post Europol, quattro anni di lotta ai ransomware appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico