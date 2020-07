Ecco come vendere su Instagram: arriva Shop

30 July 2020 – 18:17

Instagram Shop diventa realtà sul social network di Menlo Park (immagine: Instagram)Instagram ha lanciato una nuova tab nella sua barra di navigazione che porterà gli utenti nella sezione del social network dedicata allo shopping. Si chiama Instagram Shop e, come annunciato a giugno da Menlo Park, la sezione semplificherà il modo di fare acquisti sul social network dai profili dei brand o direttamente dai creator.

“Vogliamo aiutare le aziende e i creator di ogni dimensione a crescere sulle nostre piattaforme e Instagram Shop rappresenta un nuovo modo per mostrare alle persone marchi e prodotti nuovi e di tendenza”, spiega Gord Ray, brand development lead di Instagram.

La sezione dedicata allo shopping su Instagram segue la sua omonima lanciata a maggio su Facebook. Su entrambe le piattaforme, Shop fungerà da vetrina digitale per le aziende o i professionisti che vendono i loro prodotti tramite un loro e-commece.

Per avviare il proprio Instagram Shop bisogna innanzitutto essere possessori di un profilo aziendale su Instagram, soddisfare alcuni requisiti come il trovarsi all’interno di un mercato supportato dall’applicazione (l’Italia ne fa parte), vendere beni fisici, rispettare le normative di Facebook sulla vendita e avere l’account business collegato a una pagina Facebook.

L’utente dovrà poi seguire le istruzioni fornite dalla piattaforma e collegare all’Instagram Shop il proprio catalogo delle merci in vendita. Questo è possibile se il catalogo in questione è direttamente di Facebook o di uno dei suoi partner.

Una volta ricevuta l’abilitazione alla vendita il nuovo tab di Instagram Shop permetterà agli utenti di accedere direttamente al catalogo delle merci vendute dal profilo dell’azienda, del brand, dell’influencer o del creator in questione. “Speriamo che lo shopping su Instagram diventi una parte importante per aiutare le aziende ad avere successo, e vogliamo essere il posto migliore per le persone per fare acquisti proprio nel momento in cui sono ispirati“, conclude Gord Ray



