Didattica a distanza: pro e contro nel post-Covid

30 Luglio 2020 – 13:48

Una ricerca Microsoft pone in evidenza quanto di buono abbia introdotto la didattica a distanza, ma ci sono ancora elementi sui quali occorre lavorare.

The post Didattica a distanza: pro e contro nel post-Covid appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico