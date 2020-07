Quell’irresistibile leggerezza di un reset

29 July 2020 – 19:01

Il pulsante di reset non è soltanto un’ancora di salvezza, ma è una vera e propria filosofia di vita: fateci caso mentre usate il vostro smartphone.

The post Quell’irresistibile leggerezza di un reset appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico