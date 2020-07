Mini PC Acute Angolo AA: design e potenza a -43%

29 Luglio 2020 – 19:48

Un mini PC dal design piuttosto particolare: Acute Angolo AA integra processore Intel, 8 GB di RAM, 64 GB di memoria eMMC e SSD da 128 GB.

The post Mini PC Acute Angolo AA: design e potenza a -43% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico