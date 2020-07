L’e-commerce ha compiuto un salto di 10 anni in 3 mesi: gli effetti della pandemia

29 July 2020 – 13:56

In soli tre mesi il settore dell’e-commerce ha compiuto un salto paragonabile a quello registrato negli ultimi 10 anni di attività. A sottolinearlo è una ricerca di McKinsey Analysis in collaborazione con Bank of America.Continua a leggere



In soli tre mesi il settore dell’e-commerce ha compiuto un salto paragonabile a quello registrato negli ultimi 10 anni di attività. A sottolinearlo è una ricerca di McKinsey Analysis in collaborazione con Bank of America.

Continua a leggere In soli tre mesi il settore dell’e-commerce ha compiuto un salto paragonabile a quello registrato negli ultimi 10 anni di attività. A sottolinearlo è una ricerca di McKinsey Analysis in collaborazione con Bank of America.

Fonte: Fanpage Tech