In Macedonia del Nord si combatte lo smog con un’app

(Protesta per l’inquinamento dell’aria a Skopje, nel 2019. foto: Robert Atanasovski /AFP via Getty Images)Già due anni fa, i livelli di inquinamento di Skopje, nella Macedonia del Nord, superavano del 60 per cento la soglia massima consentita dagli standard dell’Unione Europea. Se è vero che il paese non è ancora uno stato membro – seppur abbia avviato i negoziati di adesione – la qualità dell’aria è pessima anche oggi al punto che molti giovani scappano e per molti mesi dell’anno è addirittura rischioso uscire di casa, soprattutto nelle zone più basse della città. Non a caso, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva stimato che oltre 3.000 decessi prematuri all’anno nella Macedonia del Nord potrebbero essere dovuti proprio all’inquinamento atmosferico.

Una situazione che non riguarda solo Skopje, ma quasi tutte le città dei Balcani: da Sofia a Pristina da Belgrado a Sarajevo. Nel 2020, infatti, la capitale della Bosnia-Erzegovina ha superato quella della Macedonia del Nord proprio per l’inquinamento dell’aria, divenendo la città più inquinata in assoluto al mondo. Le cause sono essenzialmente dovute all’economia: un massiccio uso del carbone nelle centrali termiche, un ricorso al riscaldamento con stufe, pellet e legna nelle case, la presenza di vecchie auto che non soddisfano gli standard sulle emissioni dell’Ue importate e vendute a buon mercato a fronte, anche, di un trasporto pubblico limitato.

Nel caso di Skopje, poi, anche la morfologia del territorio gioca un ruolo decisivo: lo smog resta infatti intrappolato a valle visto che la città è circondata da alte montagne. Un meccanismo che si aggrava soprattutto durante l’inverno quando si verifica l’inversione di temperatura: l’aria calda della città sale e l’aria fredda delle correnti scende, creando una coltre sulla città, senza lasciare fuoriuscire lo smog. A fine gennaio 2020 le autorità hanno affermato che i livelli di particelle tossiche nell’aria erano circa 11 volte superiori ai livelli di sicurezza.

Questa situazione crea gravi problemi di salute per gli abitanti e soprattutto nella fascia giovanissima della popolazione: i bambini sono infatti i più colpiti dalle malattie respiratorie secondo gli esperti. Una situazione che necessità consapevolezza da parte dei cittadini e che non sempre ha trovato ascolto dalla politica. Per questo negli ultimi anni una serie di iniziative sono partite dalla società civile proprio per sensibilizzare sul tema.

Da Skopje al mondo

Capofila è stata l’app AirCare, nata nel 2015 proprio con l’obiettivo di mettere a disposizione i dati a tutti, evidenziando graficamente la qualità dell’aria. A svilupparla è stato Gorjan Jovanovski, allora studente di ingegneria 22enne e ora a capo di un progetto molto più grande. “Le persone non sapevano davvero cosa respiravano prima che arrivasse AirCare”, racconta a Wired. “Una volta che i numeri sono usciti in un formato accessibile e leggibile da chiunque, la mentalità delle persone è cambiata. Hanno iniziato a seguire da vicino l’app, a rimanere al chiuso di più, a usare le mascherine quando uscivano di casa e all’improvviso abbiamo iniziato a ricevere molte proteste e l’attenzione dei media sul problema”, spiega l’inventore.

Insomma, AirCare è stata una sorta di campanello d’allarme per i cittadini, traducendo dati complessi in informazioni semplici: in base al colore sul display si capiscono le condizioni dell’aria e quando è rischioso uscire. Nel giro di poco tempo, l’applicazione è stata in grado di mobilitare all’interno del paese molti movimenti che si battono per ridurre l’inquinamento atmosferico. Uno dei gruppi che si sono formati dopo il rilascio dell’app è stato O2. “Gorjan ha dato alla gente ciò di cui aveva bisogno per capirlo“, ha dichiarato alla BBC Eli Pesheva, che ha co-fondato il gruppo, attivo anche su altre questioni ambientali.

Screenshoot da AirCare: durante l’estate l’aria risulta più pulita rispetto al fenomeno di inversione di temperatura che si verifica in inverno (fonte: AirCare)Eppure Jovanovski non si aspettava il successo della sua applicazione. “Nella prima versione di AirCare – racconta – il cerchio nella schermata principale diventava rosso se l’inquinamento era troppo alto e la gente ha iniziato ad usarlo come simbolo per le proteste, stampando grandi cerchi rossi, mettendolo sulle loro foto profilo dei social media, e incollandolo sulle mura della città”. Una città e una nazione dove adesso anche i più giovanissimi sono consapevoli dei rischi e delle necessità di intervenire per un futuro dall’aria pulita. E si battono attivamente per questo.

Tuttavia, non sono mancate accuse di dati manipolati, “ma dato che sono tutti open source, possono essere controllati in qualsiasi momento”, spiega il giovane inventore. “Nel 2015 avevamo solo un paese – continua – alcune migliaia di utenti e 19 stazioni di misurazione. Oggi siamo in 35 paesi, con oltre 200.000 utenti e oltre 5000 stazioni di misurazione attive“. Non è una sorpresa, quindi, se l’ultimo traguardo dell’app è proprio essere selezionata dal programma ambientale dell’Onu fra i sette finalisti europei del premio Young Champions of the Earth 2020.

