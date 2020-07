Il Ces 2021 sarà un evento solo digitale a causa della pandemia

29 July 2020 – 8:51

(Foto: Ces)Il Ces 2021 si terrà dal 6 al 9 gennaio prossimi, ma non sarà un evento tradizionale quanto una versione totalmente digitale e virtuale per permettere alle tante aziende di mostrare le novità in arrivo a stampa e appassionati rispettando le normative per la lotta al coronavirus Covid-19.

L’edizione 2020 a Las Vegas è stata uno degli ultimi grandi appuntamenti che si sono svolti prima della pandemia che ha bloccato il mondo, con i seguenti congressi – a partire dal Mobile World Congress di Barcellona – che sono stati gradualmente cancellati. Il 2021 sarà l’anno della lenta ripartenza, ma è impossibile immaginare un ritorno brusco alla normalità.

“Nel mezzo della pandemia del Covid-19 e con le crescenti preoccupazioni per la salute globale, non è possibile convocare in sicurezza decine di migliaia di persone a Las Vegas all’inizio di gennaio 2021 per incontrarsi e fare affari di persona – ha affermato Gary Shapiro, presidente e Ceo di Cta che sta dietro al Ces – La tecnologia ci sta aiutando a lavorare, imparare e connetterci durante la pandemia – e quell’innovazione ci aiuterà anche a reimmaginare il Ces 2021 e riunire la comunità tecnologica in modo significativo”.

Insomma, come già si è potuto apprezzare con presentazioni singole di prodotti e con eventi di minor portata delle ultime settimane, anche il Ces sfrutterà lo streaming, i software di videoconferenza, la realtà virtuale per poter viaggiare in modo immersivo senza muoversi da casa e tutte le altre soluzioni tecnologiche per garantire un’esperienza godibile e, quanto possibile, di intrattenimento.

Sarà peraltro un trend che caratterizzerà il futuro prossimo con tantissimi eventi che diventeranno virtuali. E non è utopia pensare che proseguirà anche una volta che la situazione si sarà normalizzata a tutto vantaggio dei costi che si ridurranno in modo drastico sia per chi organizza sia per chi partecipa, con la parte logistica inevitabilmente semplificata.

Chissà se tra le presentazioni in streaming da Las Vegas ci sarà anche quella del tunnel della Boring Company di Elon Musk, promesso proprio per il Ces 2021?



