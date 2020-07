HP D300e BioPrinter: una stampante per la ricerca

29 Luglio 2020 – 13:48

HP ha donato una particolare stampante alla Fondazione Toscana Life Sciences per migliorare e velocizzare la ricerca sugli anticorpi monoclonali.

The post HP D300e BioPrinter: una stampante per la ricerca appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico