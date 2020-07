Come condividere una citazione di un podcast da Spotify sui social network

29 Luglio 2020 – 18:03

(Foto: Britta Pedersen/Alliance/Ipa)Spotify ha iniziato a testare una nuova funzione che permetterà agli utenti dell’app di condividere delle citazioni dei podcast senza bisogno di riscriverle sui social network. La prima prova con una frase tratta da un podcast di Michelle Obama.

Secondo il Wall Street Journal, nel secondo trimestre dell’anno gli utenti che mensilmente ascoltano i podcast su Spotify diventati il 20% (l’1% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno prima). Spotify punta molto sui podcast, investendo nelle trasmissioni come quella di Joe Rogan, che da settembre diventerà un’esclusiva della piattaforma. E da giugno spazio è stato dato anche al comparto video.

E ora la app aggiunge una funzionalità che offrirà agli utenti un modo semplice per avviare conversazioni su idee, concetti o frasi dette all’interno di una trasmissione.

Come condividere una citazione

Dopo aver premuto play sull’episodio del podcast d’interesse, la pagina dello show mostrerà una serie di citazioni già trascritte. L’utente dovrà semplicemente scegliere la frase che vuole condividere e toccarla. Così facendo si aprirà il menù di condivisione dal quale si potrà scegliere se condividere la citazione su Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat o WhatsApp. Se la frase che si vuole condividere non è presente nell’elenco, l’utente dovrà ricorrere al vecchio metodo e trascrivere da solo il testo. Essendo una funzione sperimentale non tutti gli utenti hanno accesso.

