Tale padre, tale figlio: Trump Jr fermato da Twitter

28 Luglio 2020 – 19:48

L’account Twitter del figlio di Trump è stato temporaneamente sospeso in seguito alla condivisione di un filmato etichettato come misinformazione.

