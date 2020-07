Sony Alpha 7s III, la mirrorless full frame che i videomaker aspettavano

28 Luglio 2020 – 18:03

(Foto: Sony)Si sono finalmente tolti i veli dalla Sony Alpha 7s III, la nuova aggiunta nel già ben fornito catalogo delle popolari mirrorless full frame del brand nipponico. La nuova fotocamera, contraddistinta dalla sigla Ilce7sm3/b, era molto attesa nell’ambiente dei videomaker, e migliora le prestazioni partendo dalla solida base dei precedenti modelli.

Del tutto nuovo il sensore full frame Exmor R cmos a bordo con una risoluzione da 12,1 megapixel, retroilluminazione e ampio range dinamico fino a 15+ stop. Impressionante la sensibilità iso che parte da 80 arrivando fino a 102.400 ed espandibile da 80 a 409.600 in video e da 40 a 409.600 in foto per cogliere le sfumature originali di dettagli quasi impercettibili che non dipendono più dalle sorgenti luminose. Viene anche migliorato il bilanciamento del bianco automatico soprattutto sotto luci artificiali di diversa natura. Lo scatto a raffica arriva fino a 10 fps o 8 fps con live view.

Il sensore da 35 mm può avvalersi di una varietà di sistemi avanzati per ovviare alla mancanza di luce ambientale per produrre il minor rumore possibile in condizioni non ottimali e senza dover spingere i parametri a livelli estremi. Rinnovato anche il processore delle immagini Bionz Xr che riduce al minimo la latenza così da lavorare in tempo reale in qualsiasi condizione. Il sistema di stabilizzazione combinato abbina quello meccanico del sensore sui 5 assi e la parte digitale con un crop del 10%.

(Foto: Sony)La parte video è naturalmente il fiore all’occhiello di Sony Alpha 7s III che può spingersi fino al 4k 120p e profondità di colore 10-bit 4:2:2 sfruttando un nuovo meccanismo per la dissipazione del calore (necessario quando si spinge la fotocamera al massimo) e un doppio slot per la registrazione relay, simultanea, che può spingersi oltre un’ora a 4k 60p prima che la batteria alzi bandiera bianca.

Si pensa anche alla post-produzione con scelta di modalità di registrazione flessibile come mpeg-h hevc/h.265 coding (xavc hs). Ci sono tre setting di gamut di colore come S-Gamut, S-Gamut3 e S-Gamut3.Cine, questi ultimi due pensati proprio per poter montare il girato su Alpha 7s III con quello da videocamere professionali. Oltre a supportare la curva di gamma S-Log3 si può scegliere anche il profilo Hlg (Hybrid Log-Gamma). Infine, c’è a disposizione l’output a 16-bit Raw che si può inviare a un registratore esterno tramite interfaccia hdmi type-a per ancora più flessibilità.

(Foto: Sony)Sony ha scelto un ampio mirino elettronico oled da 9,44 milioni di punti che viene presentato come il più luminoso e ampio al mondo. A proposito di primizie, c’è anche per la prima volta una doppia slot per schede di tipo uhs-i/uhs.ii (sdxc/sdhc/sdxc) e una per le nuovissime Cf express Type A che abbinano alte velocità di trasferimento a ingombri limitati. Lo schermo lcd è da 3 pollici e 1,44 milioni di punti con visibilità anche sotto il sole.

Il rinnovato sistema autofocus si avvale del rilevamento di fase sul piano focale, inedito su un modello “S”. Si può sfruttare l’autofocus ibrido veloce (Fast Hybrid Af) con 759 punti che coprono il 92% del sensore – con i 425 punti a contrasto – agendo fino a ev-6 su soggetti quasi invisibili a occhio nudo. Combina il rilevamento di fase con il rilevamento a contrasto per tracciare i soggetti su un’area molto vasta anche con una profondità di campo ristretta. Migliorati anche l’autofocus che si concentra sull’occhio e il real-time tracking che si avvia con un tap sul soggetto da tracciare sul touchscreen o dall’app connessa senza fili alla fotocamera. Aggiunta anche un’interfaccia audio digitale per configurare al meglio microfoni esterni.

Sony Alpha 7s III sarà in uscita a settembre in Europa per un prezzo di circa 4200 euro.

