L’unità SSD da 240 GB di SanDisk oggi a -57%

28 Luglio 2020 – 22:48

L’unità SSD da 240 GB di SanDisk è in offerta sullo store online di Unieuro con prezzo ribassato di oltre la metà: un’offerta da non perdere.

The post L’unità SSD da 240 GB di SanDisk oggi a -57% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico