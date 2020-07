Lo “specchietto retrovisore” che permette di vedere meglio di notte

28 Luglio 2020 – 12:03

Lanmodo Vast—1080P Automotive Night Vision System è un visore notturno, che nella forma ricorda lo specchietto retrovisore che troviamo in tutte le auto, dotato di una fotocamera infrarossi in grado di catturare immagini a colori con una risoluzione di 1080p full hd in condizioni di scarsa visibilità.

L’installazione è semplicissima e può essere fatta da chiunque in pochi minuti. All’interno della confezione è infatti presente tutto l’occorrente. È sufficiente posizionare il Landmodo Vast sul tappetino antiscivolo e quindi collocarlo sul cruscotto, possibilmente in posizione centrale dove può essere facilmente visto. Dopodiché bisogna connettere il cavo alla presa accendisigari o, in alternativa, all’uscita OBD (è presente sia il cavo che l’adattatore).

Una volta effettuata l’installazione è possibile iniziare a utilizzare il prodotto. Il display non è un touchscreen, e non c’è un’app annessa, tutto si fa con i sette tasti analogici che servono per accendere/spegnere, regolare il contrasto e ruotare lo schermo.

Essendo un visore notturno, chiaramente dà il meglio di sé in condizioni di quasi totale assenza di luminosità. Noi lo abbiamo provato in città di sera, in autostrada (tangenziale) e in alcuni tratti di strada statale che solitamente sono poco illuminati.

La telecamera, supportata da un chip Sony MCCD, cattura immagini di ottima qualità restituendo sullo schermo IPS da 8,2 pollici una visione in tempo reale e senza ritardi (a differenza delle dash camera non registra). Lo stesso schermo IPS garantisce una visione sempre fedele e con un ottimo angolo di visuale.

Secondo la casa il Lanmodo Vast è in grado di garantire un campo visivo grandangolare di 36° e una visione notturna fino a 300 m di distanza.

Effettivamente di sera le immagini catturate sono di ottima qualità consentendo all’utente di avere una visione fino a una distanza di sicurezza. Da questo punto di vista il Lanmodo Vast fa ottimamente il suo lavoro. Soffre leggermente quando sono presenti le luci dei fanali posteriori delle altre auto, tendendo a sovraesporre il segnale luminoso. Nulla di preoccupante comunque.

Il dubbio principale nell’utilizzo del Vast, che ovviamente riguarda anche gli altri dispositivi simili, è che l’utente potrebbe risultare leggermente sovraesposto dalla duplice visione del parabrezza e dello specchietto smart stesso. Sicuramente è (anche) una questione di abitudine ma ad alcuni potrebbe dare fastidio, anche se è bene precisare che è possibile regolare la luminosità o eventualmente spegnerlo, così da consentire all’utente di adattarlo alle proprie esigenze.

In un certo senso ci si deve fidare del Vast, il quale sicuramente ha caratteristiche tecniche adeguate per restituire una visuale decisamente migliore dei semplici abbaglianti, specie se si sta guidando un’auto non di ultimissima generazione.

Per portarsi a casa il Lanmodo Vast—1080P Automotive Night Vision System servono 499 dollari ed è acquistabile direttamente dal loro sito (la spedizione in tutto il mondo è gratuita). Inserendo il codice LMDNVS_WR una volta messo il dispositivo nel carrello il prezzo passa da 499 a 399 dollari. Disponibile a 100 dollari in più anche la versione con telecamera posteriore da installare sul retro del veicolo (a quel punto Vast può davvero essere usato come specchietto retrovisore).

La cifra non è bassa ma è conforme con le sue caratteristiche tecniche. La domanda finale che ci poniamo è la seguente: ha senso acquistarlo? La risposta è sì, il Landmodo Vast non è un “giocattolo” inutile; è facile da installare e di notte ci dà una grande mano rendendo la guida in scarse condizioni di luminosità più sicura. Chiaramente se si è soliti non utilizzare spesso l’auto di notte allora il suo acquisto potrebbe non avere molto senso. Ma in tutti gli altri casi un pensiero al Vast va sicuramente fatto: permette ai conducenti di vedere più avanti per evitare incidenti.

The post Lo “specchietto retrovisore” che permette di vedere meglio di notte appeared first on Wired.

Fonte: Wired