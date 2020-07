Il teaser trailer di We Are Who We Are di Luca Guadagnino

28 July 2020 – 11:35

È probabilmente una delle serie tv più attese del prossimo autunno ed ecco che in queste ore è stato diffuso il primo teaser trailer ufficiale: stiamo parlando di We Are Who We Are, la produzione Sky e Hbo creata e diretta da Luca Guadagnino, il regista premio Oscar di Chiamami col tuo nome. Gli otto episodi che compongono questa particolarissima storia di formazione faranno il loro debutto in settembre negli Stati Uniti, mentre arriveranno da noi il 9 ottobre su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv.

Protagonisti della serie sono due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare in Italia. Fraser (Jack Dylan Grazer), un quattordicenne originale e introverso, si è trasferito da New York a una base nel Veneto con la madre Sarah (Chloë Sevigny) e la compagna di lei Maggie (Alice Braga), entrambe in servizio nell’esercito statunitense; Caitlin (Jordan Kristine Seamón), un’adolescente apparentemente spavalda e sicura di sé che vive da anni nella base con la propria non facilissima famiglia. Attorno a loro una gruppo di altri ragazzi dalle personalità variegate, interpretati da Francesca Scorsese, Corey Knight, Ben Taylor, Sebastiano Pigazzi e Beatrice Barichella.

We Are Who We Are parla di amicizia, di primi amori, di identità e di tutti i misteri insondabili che caratterizzano l’adolescenza. La particolarità è poi quella di descrivere in modo inedito uno spaccato di Stati Uniti in Italia. Guadagnino, oltre a fare qui da showrunner, produttore esecutivo e regista ha scritto la sceneggiatura assieme allo scrittore Paolo Giordano e alla sceneggiatrice Francesca Manieri insieme a Guadagnino. La serie fa parte della selezione ufficiale della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2020, un riconoscimento che arriva a livello internazionale nonostante la kermesse francese quest’anno non si sia svolta a causa del coronavirus.

