Catturato un miliardo di Pokémon al festival online di Pokémon Go

28 Luglio 2020 – 18:04

(Foto: Niantic)Durante il weekend del 25 e 26 luglio si è tenuto il Pokémon Go Fest che, a causa della pandemia in corso, ha visto gli appassionati ritrovarsi online. Per la prima volta in assoluto tutti i giocatori si sono potuti muovere nel mondo virtuale creato da Niantic indipendentemente dalla loro posizione geografica fisica.

Secondo la casa produttrice del gioco “un numero record di milioni di allenatori di Pokémon” ha partecipato all’evento da 124 paesi di tutto il mondo catturando in totale quasi un miliardo di Pokèmon.

L’evento online ha impegnato i giocatori di tutto il mondo in una serie di sfide giornaliere che culminavano nello scontro finale con i famigerati leader del Team Rocket. Battuti i temibili antagonisti ai giocatori è stata concessa la possibilità di catturare, per la prima volta in assoluto nel gioco, Victini: un piccolo Pokémon di tipo Psyco/Fuoco dalle grandi orecchie appuntite.

Il Pokémon Go Fest ha permesso ai giocatori di accedere a Pokémon che normalmente si trovano solo in determinate aree geografiche e che per la natura del gioco sono raggiungibili sono viaggiando, (o a rischio di ban permanente da gioco, barando). Durante l’evento è aumentata anche la presenza dei Pokémon Shiny, riconoscibili per un colore luccicante diverso da quello classico.

Siccome il gioco prevede di muoversi fisicamente nel mondo reale, Niantic ha pensato di progettare l’evento per far sì che tutti i giocatori potessero accendere, anche quelli confinati a casa dai lockdown attivi nei loro paesi. Nonostante questa particolarità la casa produttrice del gioco ha registrato che i giocatori hanno percorso una media di 15 chilometri a testa.

Per partecipare all’evento era necessario acquistare un biglietto del costo di 15 dollari. Il ricavato delle vendite sarà impiegato da Niantic per finanziare i progetti di associazioni no profit che prevedono la ricostruzione di alcune comunità locali. L’evento ha avuto talmente successo che la compagnia, che aveva promesso alle associazioni un minimo di 5 milioni di dollari, è riuscita a raccogliere oltre 10 milioni di dollari.

