Amazon ha aperto un negozio di mascherine

28 July 2020 – 11:12

Mascherine riutilizzabili, monouso o per uso medico, in confezioni piccole, grandi o medie, ce ne sono di ogni tipo e per tutte le esigenze nel nuovo negozio di Amazon che ha aperto uno store in cui scegliere la mascherina che si preferisce e riceverla comodamente a casa propria, in breve tempo e per tutta la famiglia.



Fonte: Fanpage Tech