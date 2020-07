Telegram si aggiorna, ecco tutte le novità

27 July 2020 – 12:05

(Foto: Telegram)Tantissime novità con l’aggiornamento Telegram di luglio 2020 che apre ai video di profilo, migliora diverse funzioni recentemente introdotte e lascia intravedere interessanti sviluppi per il futuro prossimo.

La funzione messa in copertina è proprio quella del video di profilo ovvero di un filmato che va a sostituire la più classica immagine. Si potrà scegliere un fotogramma da impostare come immagine statica nelle chat. Inoltre, si potrà sfruttare il performante editor video interno per migliorare la qualità, correggere piccoli difetti (come quelli estetici sul viso con “morbidezza della pelle”) oppure apporre sticker animati.

Interessante l’utilità che mostra una miniatura dell’immagine appena ricevuta direttamente nella lista chat, per avere un’idea preliminare sulla sua natura e contenuto prima ancora di aprire la conversazione. Inoltre, aumenta la lista delle già molto popolari emoji animate, mentre aumenta fino a 2 gb il limite per invio di singolo file e nel blog di Telegram si fa un neppure così velato riferimento ai 16 mb, 93 volte meno, al quale è ancora inchiodato WhatsApp.

Una delle funzioni più in crescita su Telegram è stata quella delle “Persone vicine”, che consente di fare nuove conoscenze, ispirandosi a Tinder e soci. Per sottolineare la potenziale natura dating, ora viene mostrata la distanza e viene proposto un adesivo per rompere il ghiaccio una volta iniziata una chat. Per ovviare a troppi messaggi da parte di non-contatti, si potranno archiviarli e silenziarli in automatico.

(Foto: Telegram)Infine, la versione desktop regge fino a tre utenze, vengono aggiunge statistiche e informazioni ai gestori di gruppi consistenti e per Android arrivano svariate migliorie per il player musicale, l’editor video può ruotare e ritagliare e la barra di digitazione della tastiera aumenta il modo scorrevole per messaggi lunghi.

Divenuto suo discapito da tempo il software preferito per alcune attività illecite, Telegram prosegue con le soluzioni innovative e dimostra ancora una volta quanta creatività aleggia nel suo team di sviluppatori. Saremo facili profeti a immaginare che presto alcune di queste soluzioni saranno adottate anche da WhatsApp che – seppur più diffuso – arriva spesso dopo il rivale.

