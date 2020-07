La gara di tuffi dallo Stari Most in Bosnia Erzegovina

27 July 2020 – 11:55

Lo scorso weekend in Bosnia ed Erzegovina si è svolta la tradizionale gara di tuffi dal celebre Stari Most (Vecchio Ponte), celebre in tutto il mondo a causa della distruzione avvenuta l’8 marzo 1993 per mano delle forze secessioniste croate, impegnate contro le forze governative bosniache nella lunga guerra balcanica.

Il ponte, ricostruito secondo le tecniche medioevali (nonostante fosse stato commissionato dal sultano Solimano il Magnifo nel 1557) è stato recentemente incluso nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco e proprio qui, ogni anno, si celebra una gara di tuffi che affonda le proprie radici in epoche molto antiche, tanto che sarebbe arrivata alla 454esima edizione (anche se la prima registrazione storica è del 1664). Uno spettacolo folkloristico – realizzato da tuffatori esperti – di cui potete vedere alcuni scatti nella nostra gallery di oggi.

The post La gara di tuffi dallo Stari Most in Bosnia Erzegovina appeared first on Wired.

Fonte: Wired