In arrivo la serie prequel di The Witcher

27 Luglio 2020 – 18:03

Che Netflix avesse investito parecchie energie nel lancio di The Witcher era indubbio. La serie fantasy tratta dai libri di Andrzej Sapkowski è stata una scommessa importante per la piattaforma e si è rivelata piuttosto vincente, dopo il debutto della prima stagione avvenuto nel dicembre 2019. Mentre i nuovi episodi sono attesi entro la fine dell’anno (nonostante i ritardi nelle riprese causati dal coronavirus), in queste ore è stato fatto un altro annuncio eclatante: lo stesso servizio di streaming, infatti, sta lavorando a The Witcher: Blood Origin, una nuova produzione che racconterà le origini di questo universo magico.

Ambientata 1200 anni prima degli eventi della produzione principale, si tratterà di una miniserie che svelerà l’alba dei tempi, in cui grazie a una “congiuntura delle sfere” i mondi degli uomini, dei mostri e degli elfi si sono fusi insieme, portando anche alla nascita del primo Witcher in assoluto. A occuparsi di questo nuovo adattamento in qualità di showrunner sarà Declan de Barra, già fra gli sceneggiatori della serie madre, mentre Lauren Schmidt Hissrich, a sua volta showrunner di quella, farà qui da produttrice esecutiva. Lo stesso Sapkowski farà da consulente creativo e ha dichiarato: “È emozionante vedere come questo mondo, com’era stato progettato in origine, si stia espandendo. Spero porterà anche più fan all’universo dei miei libri”.

Da parte sua de Barra esprime la curiosità di esplorare dimensioni nuove e primigenie: “Una domanda mi brucia dentro da quando ho letto i libri: com’era il mondo elfico prima dell’arrivo cataclismatico degli esseri umani? Sono sempre stato affascinato dall’ascesa e dalla caduta delle civiltà, come la scienza, le scoperte e la cultura fiorisca appena prima di crollare”. Per ora non ci sono dettagli sul casting e sulla data di uscita, anche se appunto si sa che il secondo ciclo di The Witcher ricomincerà le riprese in agosto nel Regno Unito.

The post In arrivo la serie prequel di The Witcher appeared first on Wired.

Fonte: Wired