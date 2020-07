I CEO Apple, Google, Facebook e Amazon al Congresso

27 Luglio 2020 – 19:48

Tim Cook, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos chiamati a rispondere alle domande del Congresso USA su questioni riguardanti l’antitrust.

