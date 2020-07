Cosa sappiamo finora dell’inchiesta su Attilio Fontana

27 Luglio 2020 – 12:03

(foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (Lega) è indagato dalla Procura di Milano per frode in pubbliche forniture sui 75mila camici sanitari forniti per 513mila euro e poi, in un secondo tempo, donati dalla società Dama Spa – società che produce il marchio di abbigliamento Paul & Shark di proprietà del cognato Andrea Dini e, per il 10 per cento, della moglie di Fontana Roberta Dini – alla società lombarda per gli acquisti regionali Aria Spa. Ma andiamo con ordine.

Le questioni su cui sta indagando la procura di Milano sono infatti almeno due: l’assegnazione senza gara della fornitura a Dama Spa, in violazione delle regole sul conflitto di interessi (se si considerano i legami di Fontana con le persone in Aria Spa) e la questione del contratto iniziale di fornitura non rispettato da Andrea Dini. A parlare della fornitura di camici era stata inizialmente la trasmissione Report, tra il 7 e l’8 giugno rivelando che Dama SpA nel periodo più critico della pandemia (16 aprile 2020), aveva ricevuto da Aria Spa la richiesta di una fornitura da 513mila euro per 75mila camici.

Il 20 maggio Dini avrebbe però trasformato la transazione in donazione con una mail indirizzata ad Aria, stornando le relative fatture e rinunciando ai pagamenti. Al contempo emerge che il giorno prima (19 maggio), Fontana avrebbe cercato di fare un bonifico con un importo di 250mila euro a Dama spa. Il pagamento è però bloccato da un conto in Svizzera. Qui cinque anni fa Fontana aveva fatto uno scudo fiscale per un valore totale di 5,3 milioni.

Tuttavia, come riporta il Corriere della Sera, i pm affermano adesso che nessun atto ha mai registrato le trasformazione del contratto. Infatti, non si trova alcuna delibera con la quale la Regione Lombardia abbia accettato la donazione che veniva comunicata nella mail. Di fatto, ad oggi sarebbe ancora in vigore quel rapporto commerciale che vincolerebbe Dama spa a fornire i 25mila camici mancanti (gli altri erano stati già consegnati). Non solo, Fontana – che avrebbe utilizzato, senza mai dirlo pubblicamente, la legge sulla «voluntary disclosure» per regolarizzare 5,3 milioni ereditati dalla madre – avrebbe comunicato l’11 giugno di non eseguire più il bonifico.

Cosa ha detto Fontana

La frode nelle pubbliche forniture, il reato che gli viene contestato, è disciplinato dall’articolo 356 del Codice penale ed è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La norma, di fatto, vuole tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione. Tuttavia Fontana, in un’intervista a La Stampa, sostiene di essersi accodato al gesto benefico del cognato, disponendo un bonifico da 250mila euro poi bloccato dall’antiriciclaggio. “Ma qual è il reato? Di solito le persone finiscono indagate perché prendono dei soldi illecitamente. Io invece rischio di passare alla storia come il primo politico che viene indagato perché i soldi ha cercato di versarli“, ha detto il governatore.

Il governatore, è poi intervenuto in Consiglio regionale dicendosi “convinto che la verità verrà a galla“. “Ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento“, ha ribadito Fontana, sottolineando che le polemiche mediatiche sul caso siano “sterili, inutili, strumentali e lesive della mia persona e della mia carica“.

Ma, come riporta Il Fatto Quotidiano, la sua versione è diversa da quella fornita dal suo legale, secondo cui la transazione sarebbe stata un “risarcimento“. Il 7 giugno, invece, il governatore leghista si era detto del tutto “estraneo” ai fatti, di non sapere nulla e di non essere intervenuto. Intanto, insieme a lui, sono indagati per turbata libertà nel processo di scelta del contraente sia Andrea Dini che Filippo Bongiovanni, direttore generale di Aria spa.

