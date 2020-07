Garmin sotto scacco: WastedLocker blocca tutto

26 Luglio 2020 – 10:48

Giungono conferme circa l’attacco ransomware a Garmin: i sistemi sono sotto lo scacco di WastedLocker, i servizi sono fermi, ma i dati sono al sicuro.

