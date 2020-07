CDP investe 5,8 milioni in Sardex

26 July 2020 – 10:30

CDP Venture Capital SGR investe 5,8 milioni in Sardex, circuito che si finanziano a vicenda a tasso zero per generare nuovo valore.

Fonte: Punto Informatico