Amazon, 150 mila euro in prodotti alla Croce Rossa

26 July 2020 – 10:00

Amazon ha donato 150 mila euro di materiale alla Croce Rossa Italiana, materiale destinato a famiglie in difficoltà: molte le iniziative in cantiere.

The post Amazon, 150 mila euro in prodotti alla Croce Rossa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico