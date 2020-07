5 biografie a fumetti da leggere per l’estate

L’estate può essere un momento perfetto per imparare, soprattutto se c’è modo di divertirsi e appassionarsi alla vita e alle vicende dei grandi protagonisti dell’arte, della scienza, della filosofia e della cultura. Per chi ha voglia di approfittare delle settimane estive per tuffarsi in letture avvincenti, ecco 5 tra le più recenti biografie a fumetti assolutamente imperdibili.

1. Marcel Duchamp. Una vita ready made di Sergio Rossi ed Emanuele Racca

Che cos’è l’arte? Ma soprattutto, che cosa non è arte? Pittore, scultore, scacchista, fondatore dell’arte concettuale, dell’assemblaggio e del ready made, Marcel Duchamp è stata una delle personalità più influenti in assoluto nel mondo dell’arte del Ventesimo secolo, spaziando dai quadri alle sculture sino ai manuali di scacchi e i film.

Parlando di lui, Pablo Picasso disse: Gli artisti contemporanei svaligiano il magazzino di Duchamp limitandosi a cambiare gli imballaggi.

In questa graphic novel, gli autori Racca e Rossi raccontano la vita di un genio tra ironia e innovazione, con tavole che pongono l’attenzione su momenti e dettagli, sui disegni più che sulle parole, attraverso tinte quasi bicromatiche di blu e nero con accenni di grigio e bianco. Scopriremo così tutte le maschere di Duchamp, inclusa quella del suo scandaloso alter-ego Rrose Selavy, immortalata per la prima volta in fotografia in un leggendario scatto di Man Ray (Centauria, 112 pp, 19,90 euro).

2. Hawking, di Jim Ottaviani e Leland Myrick

La giovinezza, la malattia, la passione, le amicizie e gli amori di una delle menti più brillanti dei nostri tempi: Stephen Hawking, scomparso nel 2018 all’età di 76 anni, dopo una lunga battaglia con la

sclerosi laterale amiotrofica e dopo aver fornito un contributo fondamentale alla nostra comprensione dell’universo, dal big bang ai buchi neri.

Questa graphic novel dal tratto semplice e familiare ci trasporta in un viaggio nel tempo, dalla nascita di Hawking nel 1942 – trecento anni dopo la morte di Galileo – alla sua morte. Quel che resta al termine della lettura non è solo un buon novero di interessanti nozioni scientifiche, ma anche l’ottimismo e la determinazione di un uomo che ha mantenuto la passione per la vita e per il lavoro nonostante le difficoltà di una diagnosi debilitante. Ed è solo appropriato che la sua biografia sia oggetto di divulgazione visto l’impegno da sempre profuso dallo stesso Hawking per rendere la scienza accessibile a tutti (Bao Publishing, 304 pp, 23 euro).

3. Socrate, di Francesco Barilli, Alessandro Ranghiasci

Eccolo qui, Socrate, il filosofo in cui prima o poi ogni liceale si è imbattuto, e che da ogni liceale sarà stato amato o odiato. Siamo nel 399 a.C., l’anno in cui si tiene quello che probabilmente è il primo processo della storia per reati d’opinione. Atene è stata sconfitta da Sparta; una sconfitta dura e umiliante in quello che è sempre stato un conflitto tra potenza militare e supremazia culturale e navale. Lotte intestine e una vera e propria guerra civile sconvolgono la città greca.

In questo clima Socrate è accusato di corrompere i giovani con la propria filosofia, traviandoli con insegnamenti che inducono all’ateismo e all’empietà. Il filosofo si difende restando fedele alle proprie dottrine, adottando una linea moralmente inflessibile che lo porterà alla morte, consacrandone però la memoria a paladino della libertà di pensiero ed espressione. Giudicato colpevole, Socrate è chiamato a bere cicuta: accoglierà la morte con dignità, dialogando di filosofia con i propri discepoli, rifiutandosi di tentare la fuga o di ritardare il suicidio oltre l’ora convenuta (Becco Giallo, 160 pp, 18 euro).

4. Ai confini della realtà, di Koren Shadmi

Non esiste biografia più wired di questa: una graphic novel dedicata alla vita del leggendario Rod Sterling, sceneggiatore e creatore della serie tv antologica sci-fi più amata e acclamata di tutti i tempi, Ai confini della realtà. Chi si aspetta la noiosa vicenda di uno scribacchino da scrivania, però, avrà subito di che ricredersi.

La vita di Serling è stata infatti segnata, e traumatizzata, dal servizio militare. Fu nientemeno che paracadutista e guastatore durante la Seconda Guerra Mondiale, da cui uscì con due medaglie al valore e una serie infinita di incubi ricorrenti, contro cui l’unica medicina efficace si rivelò l’escapismo della scrittura. Pugile, sceneggiatore, riuscì a conquistarsi nel 1963 una serie tv tutta propria che avrebbe rivoluzionato il mondo della fantascienza, trasponendovi tutte le idiosincrasie dell’America di allora (la xenofobia, il razzismo, i timori per la Guerra fredda).

L’autore Koren Shadmi entra così nell’olimpo dei nerd per aver firmato la seconda graphic novel biografica di una leggenda geek dopo quella dedicata a Gary Gygax, creatore i Dungeons & Dragons (Rise of the dungeon master, firmata insieme a David Kushner ed edita in Italia da Npe). Una nuova prova d’autore davvero Ai confini della realtà (Edizioni Bd, 180 pp, 18 euro).

5. Orwell, di Pierre Christin, Sébastien Verdier

libri migliori diventano sempre più attuali tanto più passa il tempo, e 1984 e La fattoria degli animali sono sicuramente tra questi. Eric Arthur Blair, alias George Orwell, nasce in India all’inizio del secolo scorso, da una buona famiglia scozzese. In questa graphic novel riscopriamo la sua infanzia difficile; l’educazione nel college cattolico dove fu umiliato ma dove strinse amicizie fondamentali come quella con Aldous Huxley (altro rappresentante fondamentale del genere distopico); l’esperienza sconvolgente nella polizia imperiale britannica in Birmania. Tutte tappe fondamentali per formare la sua visione cupa e disincantata del mondo che si sarebbe poi ritrovata nei suoi principali capolavori.

Orwell è una biografia classica, con dei disegni dal tratto classico, ma non per questo meno moderna e avvincente. Firmata dal veterano del fumetto francese Pierre Christin, co-creatore di Válerian e Laurelin, è illustrata da Sébastien Verdier con “inserti” speciali di autori del calibro di Manu Larcenet, André Juillard, Enki Bilal (Ippocampo edizioni, 160 pp, 19,90 euro).

