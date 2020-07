Tutti i film che stavate aspettando sono stati rinviati

24 Luglio 2020 – 12:03

Fra i tanti settori colpiti dal coronavirus, il cinema è sicuramente quello che sta continuando a soffrire perdite enormi, con in prospettiva danni prolungati ancora a lungo. Se è vero che pian piano le sale stanno riaprendo così come molti set, la continua escalation della pandemia in un mercato cruciale come gli Stati Uniti sta paralizzando ancora il settore. Ecco che, dopo le speranze alimentate negli ultimi mesi di una ripresa estiva, oggi i grandi studios sono costretti a rinviare ulteriormente progetti molto importanti per le loro casse. Nelle ultime ore, in particolare, sono stati annunciati calendari completamente rivisti, a partire da quello della Disney: la versione live-action di Mulan, prevista in origine la scorsa primavera e spostata al 21 agosto, è uscita dalla programmazione senza una nuova data prevista.

Slittamenti anche per due importanti saghe: la tanto attesa saga di James Cameron, cominciando con Avatar 2, arriverà ogni due anni a partire dal dicembre 2022 (13 anni dopo il primo film) per uscire col quinto capitolo conclusivo nel 2028; nel dicembre degli anni dispari, a partire dal 2023, si collocherà invece una nuova trilogia di Star Wars. Rinviato a data da definirsi The French Dispatch di Wes Anderson mentre Antlers di Guillermo del Toro e The Last Duel di Ridley Scott scivolano rispettivamente a febbraio e ottobre 2021. Stranamente resistono in uscita ad agosto 2020 The New Mutants e The Personal History of David Copperfield, ma novità potrebbero essere annunciate presto per questi titoli così come per quelli previsti sempre dalla Disney entro la fine dell’anno (Black Widow, Soul, West Side Story di Spielberg e Morte sul Nilo).

Anche Sony ha messo mano, anche se leggermente, al suo calendario: il terzo film di Spider-Man con Tom Holland è spostato infatti da novembre a dicembre 2021. Più drastiche le scelte prese da Paramount che sposta due delle sue pellicole di punta all’anno prossimo: A Quiet Place 2, il seguito dell’horror diretto da John Krasinski con Emily Blunt, si sposta da questo settembre al 23 aprile 2021, mentre Top Gun: Maverick, revival del cult con Tom Cruise, trasloca da dicembre 2020 al 2 luglio 2021 (un nuovo film di Jackass passa da luglio a settembre 2021, mentre è stato annunciato un sequel di Sonic per il 2022).

Ancora da vedere, invece, cosa succederà a Tenet di Christopher Nolan: forse il film più atteso di questa stagione, è stato da molti considerato come il termometro per capire se la riapertura dei cinema fosse imminente o meno; Warner l’ha rimosso per ora dai calendari ufficiali, anche se è sempre più probabile un debutto del film nei mercati internazionali e un arrivo posticipato negli Stati Uniti. L’unica certezza è che tutto potrebbe essere stravolto ulteriormente.

The post Tutti i film che stavate aspettando sono stati rinviati appeared first on Wired.

Fonte: Wired