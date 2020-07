Il teaser della nuova versione della serie Utopia

24 July 2020 – 11:05

https://www.youtube.com/watch?v=nfMBkiPFh-k

Forse, non baciata dal successo che avrebbe meritato, Utopia è stata fra il 2013 e il 2014 una serie-capolavoro per gli appassionati: la storia ricca di assurdità e uno sviluppo immaginifico anche visivo l’hanno resa un apice quasi inarrivabile e, appunto, durato troppo poco. Adesso i fan possono gioire per una seconda chance, visto che, dopo un tentativo fallito da parte di Hbo, Amazon Prime Video ha acquistato già nel 2018 i diritti per un remake americano della stessa e ne ha mostrato nelle scorse ore il primo teaser in anteprima durante il San Diego Comic-Con At Home, ovvero la rassegna di eventi virtuali che sostituisce la classica convention annuale.

Come si può vedere dall’anticipazione, la nuova versione è fedele allo spirito originale, se non portandone ulteriormente all’estremo lo spirito psichedelico e fantasioso: un gruppo di appassionati del fumetto intitolato Utopia comprende che la cospirazione narrata su quelle pagine non è solo frutto dell’immaginazione del suo autore, ma si tratta di un piano sovversivo reale e concreto; s’imbarcano dunque in un viaggio sconclusionato per scoprire di più sul piano e soprattutto salvare l’intera umanità dalla distruzione. Nel cast: John Cusack, Rainn Wilson e Sasha Lane; mentre dell’adattamento della sceneggiatura si è occupata Gillian Flynn, l’autrice dei romanzi di successo Gone Girl e Sharp Objects, divenuti rispettivamente un film di successo e una miniserie Hbo.

Utopia non è l’unica novità che il servizio di streaming di Amazon ha annunciato durante gli appuntamenti digitali del Comi-Con. Innanzitutto, la serie rivelazione dell’ultimo anno The Boys è stata rinnovata per una terza stagione, ancor prima del debutto della seconda che partirà il 4 ottobre. Inoltre, è stata annunciata l’acquisizione dei diritti per la realizzazione di una produzione tratta dai fumetti Paper Girls di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang. Nella stessa giornata sono state anche mostrate le prime immagini di Truth Seekers, la comedy dalle tinte horror e paranormali che vede protagonisti Simon Pegg di Shaun of the Dead e Nick Frost di Hot Fuzz, che vanno alla ricerca di fantasmi in giro per il Regno Unito.

