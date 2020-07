Ecco i nuovi giochi in arrivo su Xbox Series X

24 Luglio 2020 – 12:03

(foto: Microsoft)L’evento Xbox Games Showcase ha messo tanta carne al fuoco con la presentazione della linea di titoli cosiddetti first party, ossia una variegata selezione di giochi che debutteranno assieme e Xbox Series X, la nuova console next-generation attesa tra fine anno e inizio 2021.

Non si poteva che iniziare con uno dei giochi simbolo che ha accompagnato le varie generazioni delle console Xbox, Halo, che giungerà su Series X con il tanto atteso Halo Infinite che lascia intravedere qualche sostanziosa novità: come la nuova armatura del protagonista Master Chief e una nuova gigantesca mappa, che diventa quasi un open world. Ecco il trailer:



Altra gemma per Xbox Series X sarà il rinnovato Forza Motorsport con la saga di Turn 10, che potrà spingersi fino a un fluidissimo 4k a 60 frame per secondo, battuto solo da Ori and the Will of the Wisps che si arrampicherà fino a 120 fps.



A cavallo del nuovo anno uscirà anche il fiabesco Everwild che racconta il rapporto tra uomo e natura. Una scelta grafica molto particolare e una trama un po’ folle per il frutto dell’unione tra Square Enix e Balan Company Balan Wonderworld, che si presenta come un piattaforma d’azione 3d. Si vedrà in 4k e hdr dalla primavera 2021. Gli altri titoli del lotto sono Grounded, The Medium, The Gunk e Avowed.



Grande spazio ai giochi indie partendo da uno dei titoli che ha attirato più l’attenzione grazie a una grafica e a un’atmosfera un po’ vintage e misteriosa che ricorda quella di Stranger Things, ossia Echo Generation. Arriverà nel 2021 così come Exomecha, un fps online da giocare gratis in un’ambientazione extraterrestre esotica. Le altre produzioni indipendenti saranno The Artful Escape, Shredders, 12 Minutes, Tunic e The Ascent che faranno prima capolino su Xbox One e poi si potranno giocare anche su Series X come anche Tell Me Why dalle atmosfere noir.



Tra i giochi che si condivideranno con altre console ci sono Dragon Quest XI Definitive Edition – che finora era prerogativa di Nintendo Switch – Watch Dogs Legion che uscirà anche con Playstation come il cinematografico State of Decay 3, esponente della serie survival.

Secondo una recente stima, i giochi per Xbox Series X (così come per Ps5) costeranno mediamente 10 euro in più rispetto a quelli delle generazioni precedenti.

The post Ecco i nuovi giochi in arrivo su Xbox Series X appeared first on Wired.

Fonte: Wired