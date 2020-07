È WastedLocker il ransomware che ha colpito Garmin?

24 Luglio 2020 – 19:48

La responsabilità di quanto sta accadendo ai siti e ai servizi di Garmin potrebbe dover essere attribuita a un malware chiamato WastedLocker.

Fonte: Punto Informatico