Cosmo, il vitello geneticamente modificato che avrà quasi solo figli maschi

24 July 2020 – 12:15

(foto: Alison Van Eenennaam/UC Davis)Auguri e figli maschi. Un auspicio che oggi suona particolarmente azzeccato per Cosmo, un vitello che è stato geneticamente modificato per avere una prole prevalentemente maschile. A riuscire nell’impresa sono stati i ricercatori dell’università della California, Davis, che hanno appena presentato i loro risultati durante il meeting dell’American Society of Animal Science. Utilizzando la tecnologia di editing genetico Crispr, i ricercatori raccontano di essere riusciti a modificare il genoma di Cosmo, allo stato embrionale, inserendo con successo il gene Sry (Sex-determining Region Y), che gioca un ruolo importante nella determinazione del sesso ed è responsabile dello sviluppo maschile.

Per riuscirci, i ricercatori si sono serviti del cosiddetto knock-in genico, un metodo di ingegneria genetica, particolarmente utile nello studio delle malattie ereditarie, che prevede l’inserimento di informazioni su una sequenza genomica non presenti all’interno del locus genetico. In questo caso, gli scienziati sono riusciti a inserire con successo nel cromosoma 17 di Cosmo il gene Sry, che codifica per il Tdf (fattore di determinazione del testicolo), e che determina, quindi, il differenziamento delle gonadi maschili durante lo sviluppo embrionale. In altre parole, il gene comincia lo sviluppo testicolare. “Prevediamo che la prole di Cosmo che eredita questo gene Sry crescerà e sembrerà un maschio, indipendentemente dal fatto che abbia ereditato il cromosoma Y”, ha spiegato la genetista Alison Van Eenennaam, tra gli autori dello studio.

Secondo le previsioni dei ricercatori, Cosmo sarà in grado di generare il 75% di figli maschi: la metà saranno vitelli normali con una coppia di cromosomi sessuali XY e il restate 25% saranno vitelli con i cromosomi XX, che erediteranno il gene Sry e che avranno perciò caratteristiche fenotipicamente maschili. “Ci sono voluti due anni e mezzo per sviluppare un metodo che ci permettesse di inserire un gene nell’embrione in via di sviluppo e altri due anni per ottenere una gravidanza”, commenta Joey Owen, dell’Università della California di Davis. Ad aprile scorso, racconta il ricercatore, è nato Cosmo, un vitello maschio di 50 chilogrammi, che raggiungerà la maturità sessuale in un anno e verrà allevato per studiare se ereditare il gene Sry sul cromosoma 17 sarà sufficiente per innescare il percorso di uno sviluppo maschile negli embrioni XX e dar vita a una prole che crescerà e avrà caratteristiche maschili.

Ma qual è l’esatto scopo di questi studi? Il motivo per cui produrre più bovini maschi, spiegano i ricercatori, sta nel fatto che questi sono circa il 15% più efficienti nel convertire i mangimi in aumento di peso, rispetto alle femmine. I risultati dello studio, perciò, potrebbero essere utili anche per l’ambiente, visto che servirebbero meno bovini per produrre la stessa quantità di carne. “Gli allevatori potrebbero produrre alcune femmine, ma indirizzare una quota maggiore di bovini maschi per il mercato”, ha concluso Owen.

The post Cosmo, il vitello geneticamente modificato che avrà quasi solo figli maschi appeared first on Wired.

Fonte: Wired