Arriva il condizionatore indossabile

24 July 2020 – 11:52

(foto: Sony)Sony ha dedicato uno speciale gadget ai milioni di pendolari giapponesi che ogni giorno si muovono nell’intensa umidità caratteristica delle estati nipponiche. Grande circa quanto uno smartphone, Reon Pocket è un condizionatore indossabile pensato per abbassare efficacemente la temperatura corporea, migliorando il comfort e evitando di macchiare di sudore le camicie bianche, una vera e propria uniforme a Tokyo e dintorni.

Il condizionatore indossabile Sony ha avuto un grande successo nella raccolta crowdfunding l’anno scorso, si può infilare in libertà sotto i vestiti o meglio ancora abbinarlo all’apposita maglietta intima dotata di speciale taschino, situato in corrispondenza dell’area tra le scapole, con grata per l’aerazione. Si ricarica via usb type-c e garantisce un’autonomia di due o tre ore a seconda del livello di intensità di climatizzazione.

(foto: Sony)Il funzionamento si basa sul fenomeno termoelettrico detto effetto Peltier: il calore della pelle viene assorbito dal dispositivo che pone a contatto due parti metalliche tra le quali scorre una piccola corrente elettrica. Il trasferimento di calore generato espelle l’aria calda verso l’esterno irradiando quella fresca nella zona di contatto. Naturalmente, funziona anche all’inverso, riscaldando.

Con un peso di appena 80 grammi, il condizionatore indossabile Sony può abbassare la temperatura fino a 13 gradi (o alzarla di 8) e comunica senza fili con l’applicazione per Android e iOs per scegliere uno dei tre livelli di intensità in pochi tap. Se si è in balia di una canicola insopportabile c’è anche una modalità boost che in soli due minuti raggiunge la temperatura scelta.

Per il momento Reon Pocket è un’esclusiva giapponese con un prezzo di 1300 yen, ovvero circa 105 euro, mentre la maglietta costa 1800 yen, circa 14,5 euro.

