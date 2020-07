Una San Diego orfana del Comic-Con

23 July 2020 – 12:15

Nessuna manifestazione fisica, ma solo eventi digitali: è la soluzione adottata nell’anno del Covid – tra i molti altri eventi – dal Comic-Con di San Diego, la più grande convention annuale degli Stati Uniti dedicata al mondo delle arti, del cinema e dei fumetti. Una scelta obbligata alla quale stanno andando incontro quasi tutti gli appuntamenti di questi mesi, che spesso attirano migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo.

Così, gli spazi che in questi giorno avrebbero dovuto essere presi d’assalto da tanti cosplayer e curiosi, come potete vedere nelle foto raccolte nella nostra gallery di oggi, sono deserti: solo qualche intrepido appassionato ha deciso di recarsi al memoriale improvvisato dai fan nei giorni scorsi davanti a una delle entrate del polo fieristico. L’hanno presa bene, insomma.

