Lenovo, tutti i prodotti per la New Normality

23 Luglio 2020 – 13:48

PC e device per ogni esigenza: la nuova gamma di prodotti Lenovo sta per arrivare sul mercato, anche in Italia; tutti i dettagli dal Digital Event.

The post Lenovo, tutti i prodotti per la New Normality appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico