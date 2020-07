Il videogioco che ha come protagonista un semplice pixel

23 July 2020 – 12:13

Foto: renamestudio.comSe da una parte c’è chi insegue la massima definizione e presta attenzione ai minimi dettagli, dall’altra troviamo chi punta all’essenziale e propone soluzioni originali: proprio come hanno deciso di fare i ragazzi di Rename Studio.

Il team di sviluppo spagnolo in collaborazione con Jaleo Games, infatti, è a lavoro per rilasciare Alt254: un nuovo videogioco di avventura open world dotato di una grafica estremamente minimalista e rétro che ci farà giocare nelle vesti di… un pixel.

Con una risoluzione mai vista prima d’ora in un videogioco, pari a 21 x 26 pixel, questo titolo ci impegnerà a condurre il protagonista – un quadrato nero – a esplorare i vari mondi, risolvere enigmi, superare gli ostacoli e fronteggiare i nemici che incontrerà durante il suo viaggio: anche loro, dei semplici pixel ma di colore rosso.

Non sarà quindi un gioco che ci farà immergere in ambientazioni tridimensionali ma che nasce, ovviamente, con l’intento di invitarci a valutare e apprezzare una nuova visione d’avventura in cui sono presenti esclusivamente gli elementi indispensabili per condurre la trama, dando sfogo quindi al nostro intuito e all’immaginazione.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli riguardo la data di rilascio ufficiale del titolo tuttavia, secondo quanto riferito dal team di Rename Studio, Alt254 arriverà probabilmente a fine estate e sarà disponibile per Windows 7 e versioni successive anche in italiano. Siete curiosi di scoprire come sarà il gameplay di questo videogioco? Ecco il trailer pubblicato dallo sviluppatore:

https://www.youtube.com/watch?v=IS8JZXl8HKk

