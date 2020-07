Come trasmettere in diretta una chiamata su Facebook Messenger

23 July 2020 – 17:05

Facebook permette di trasformare le videochiamate su Messenger Rooms in Dirette su Facebook (foto: Facebook)Su Facebook una videochiamata su Messenger Rooms potrà essere trasmessa in diretta. Il social network ha riscontrato un raddoppio delle dirette a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, perciò ha reo disponibile l’opzione di pubblicare le videochiamate effettuate con Messenger Rooms.

Che siano lezioni di fitness, incontri del club del libro o semplici chiacchiere tra amici, ora gli utenti potranno trasformare una videochiamata in una trasmissione in diretta alla quale potranno partecipare fino a un massimo di 50 persone. Chiunque potrà assistere alla trasmissione e, se il numero dei partecipanti è inferiore a 50 uno spettatore può chiedere il permesso di accedere alla conversazione.

“Unendo Messenger Rooms e Facebook Live, stiamo creando nuovi modi per far sì che le persone possano creare contenuti e rimanere connesse anche quando sono lontane”, spiegano Jasmine Stoy, product manager di Facebook, e Connor Hayes, product manager di Messenger nel blogpost della società.

Privacy

Quando il creatore della videochiamata su Rooms decide di trasformarla in una diretta, può scegliere che tipo di visibilità dare alla trasmissione: pubblica, riservata ai soli contatti della lista degli amici o a un gruppo. Gli utenti devono essere consapevoli che, come avviene per tutti altri video sulla piattaforma, Facebook potrà raccogliere e analizzare l’audio e il video per assicurarsi che i temi non ne violino le regole. Inoltre gli spettatori potranno usare lo strumento Segnala per riportare eventuali violazioni degli standard della comunità di Facebook

Questo invece non avviene per le videochiamate private effettuate tramite Messenger Rooms, perché protette dalla crittografia end-to-end. La possibilità di trasformare le videochiamate private in dirette pubbliche è una funzione che Facebook sta implementando in alcuni paesi, tra cui l’Italia, dal 23 luglio su Facebook e Messenger versione web. Successivamente estenderà la copertura del servizio anche per le applicazioni e la versione mobile.

