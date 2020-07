5 serie fra storia e avventura che forse non avete ancora visto

Il 23 luglio 2010 debuttava negli Stati Uniti I pilastri della Terra, attesa e ambiziosa miniserie storica che prendeva il via dai romanzi di Ken Follett. Quel periodo agli inizi degli anni Duemila fu in effetti parecchio fertile per molte produzioni televisive che si affidavano a scenari storici, spesso medievaleggianti (e ricordiamo che Game of Thrones partì nel 2011), per avvincere gli spettatori facendo da un parte un po’ di divulgazione spiccia e non sempre accuratissima e dall’altra attingendo a un mare di vicende intriganti, truculente, avventurose. Ecco altri titoli che appartengono a questo stesso prolifico genere:

1. I pilastri della Terra

Con 14 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il romanzo di Ken Follett I pilastri della Terra, uscito nel 1989, è uno dei bestseller storici più clamorosi degli ultimi decenni. Si tratta di un’imponente epica storica che, prendendo spunto dalla costruzione lunga un secolo della cattedrale nella fittizia Kingsbridge, rievoca i fatti che nel XII secolo hanno piombato l’Inghilterra nel caos e nell’anarchia, dalla morte senza eredi di re Enrico I fino all’assassinio di Thomas Becket. Non è un caso che si è atteso così a lungo prima di averne un adattamento sullo schermo: una miniserie in otto puntate (da noi disponibile su Sky Go) è stata prodotta, appunto, dal canale americano Starz nel 2010. Nonostante alcune sostanziali differenze rispetto all’opera letteraria, questa trasposizione televisiva riesce a essere fedele alla complessità originale, affidandosi fra l’altro a un cast di grandi talenti che negli anni successivi avrebbero avuto ancora più spazio in tv e al cinema, da Ian McShane a Hayley Atwell, passando per Eddie Redmayne e Sam Caflin. Se aguzzate la vista vedrete anche lo stesso Follett in un cameo vestito da mercante.

2. Knightfall

Ambientata alla fine del secolo successivo è invece questa ambiziosa produzione del canale History che racconta le vicende dell’Ordine dei Templari, i cavalieri crociati che proprio fra XIII e XIV secolo raggiungono l’apice del loro potere, ma iniziano altrettanto velocemente a sgretolarsi. In particolare, gli episodi si concentrano su Landry du Lauzon (Tom Cullen, già visto in Downton Abbey), che assiste impotente alla presa della Terra santa da parte degli arabi e soprattutto alla perdita del Sacro Graal. I suoi dubbi sul fallimento dell’Ordine avranno come conseguenza la sua cacciata, che si inserirà anche in un più grande schema politico che vede opposti il re Filippo IV di Francia e papa Bonifacio VIII. Nella seconda stagione, purtroppo anche l’ultima, si vede anche Mark Hamill che dal maestro Jedi Skywalker di Star Wars passa qui a essere un anziano addestratore di Templari.

3. The Last Kingdom



Anche The Last Kingdom è tratta da un romanzo, precisamente da L’ultimo re, primo della saga delle Cronache dei Sassoni scritta da Bernard Cornwell. Nel 2015 Bbc America decise di trarne una serie che ripercorresse le vicende dell’Inghilterra alla fine del IX secolo, al tempo delle invasioni vichinghe. All’epoca, infatti, solo il regno del Wessex dei sette originari che si dividevano la regione è sopravvissuto alle scorrerie e agli attacchi dei Dani, resistendo come ultima roccaforte anglosassone. Le vicende sono incentrate su Uhtred di Bebbanburg, figlio di un nobile sassone che viene rapito e cresciuto in un castello dei Dani fino alla morte del conte Ragnar che l’aveva tenuto con sé come un figlio: il ragazzo sarà costretto a dividersi fra la volontà di vendetta nei confronti del padre adottivo e quella di recuperare il suo vecchio castello gelosamente custodito dallo spietato zio. Della serie sono state realizzate quattro stagioni, le prime tre disponibili su Netflix e la quarta andata in onda da noi solo su Premium Action; un quinti ciclo di episodi, però, è stato annunciato nelle scorse settimane e farà il suo debutto probabilmente nel 2021.

4. The Spanish Princess



Che a fare la storia non siano solo gli uomini lo ricorda, per fortuna, anche una sequenza di (mini)serie tv che prende il via nel 2013 con The White Queen, la prima tratta dai numerosi romanzi che la storica e scrittrice Philippa Gregory ha dedicato a partire dall’inizio degli anni Duemila alle varie regine che si sono succedute sui troni d’Inghilterra ma anche d’Europa. La produzione della Bbc si concentra sulla Guerra delle due Rose, che vide contrapposte le casate degli York e dei Lancaster, ma soprattutto tre donne che si scontrarono a lungo per aggiudicarsi il potere: Elizabeth Woodville (la regina della rosa bianca), Margaret Beaufort (la regina della rosa rossa) e Anne Neville (colei che in effetti ottenne il trono). Nel 2017 Starz riprende la saga con The White Princess, miniserie dedicata al matrimonio fra Enrico VII e Elisabetta di York che mette fine proprio alla Guerra delle due Rose. Nel 2019, invece, ecco The Spanish Princess, i cui nuovi episodi arriveranno nell’autunno 2020 e che si occupa del matrimonio fra Enrico VIII e la figlia dei reali di Spagna Caterina d’Aragona. Quest’ultima è disponibile da noi su Starzplay.

5. Versailles



Dopo tante vicende anglosassoni, ecco una tappa nella storia francese, e nientemeno che nel culmine della potenza d’oltralpe nel Seicento: Versailles è una produzione Canal+ ambientata proprio durante la costruzione della famosa reggia di Luigi XIV, il che è anche un pretesto per indagare le vicende e gli intrighi del suo regno così folgorante ma anche pieno di molte ombre. Tutto parte dalla congiura della Fronda nel 1667, dopo la quale il sovrano decide di concentrare la nobiltà sotto un unico tetto, quello di Versailles appunto. Questo, però, non fa che aumentare la propensione degli aristocratici all’intrigo, e il Re Sole dovrà affrontare sia potenti nemici esterni sia quelli interni più invisibili. Nonostante una certa libertà nella ricostruzione dei fatti storici e una tendenza al pruriginoso, la serie è un avvincente spaccato di un pezzo di storia che spesso si lega alla leggenda (come a quella della maschera di ferro…). Le tre stagioni sono disponibili su Netflix.

