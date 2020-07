Tanti consigli per osservare la cometa Neowise nelle notti più favorevoli

22 Luglio 2020 – 15:03

La caccia alla cometa Neowise è aperta già da un po’ e a testimoniare la sua bellezza sono le innumerevoli foto scattate e condivise in queste notti d’estate dagli appassionati di astronomia di tutto il mondo, nonché dagli astronauti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). Ma ora lo spettacolo della cometa sarà ancora più lungo: Neowise, infatti, è diventata circumpolare per il Nord Italia, e può essere ammirata per tutta la notte fino al 23 luglio, giorno in cui raggiungerà la sua minima distanza dalla Terra. Sebbene sia visibile anche a occhio nudo, l’altezza sull’orizzonte della cometa resterà comunque piuttosto bassa e la sua luminosità andrà calando notte dopo notte: sarà quindi meglio munirsi di binocoli e allontanarsi dalle luci della città per guardarla in tutto il suo splendore. Un’occasione da non perdere, anche perché secondo le ultime stime, Neowise tornerà a trovarci tra oltre 6mila anni.

Tempo permettendo, per assistere all’evento basterà guardare sotto alla costellazione del Carro Maggiore. Se non avete binocoli o telescopi, niente paura: ad occhio nudo sarà comunque possibile intercettare la cometa, che dovrebbe apparire come “una stella sfocata con un poì di coda”. Ecco, quindi, alcuni consigli della Nasa su dove e come osservare Neowise:

– Trovate un posto lontano dalle luci della città.

– Subito dopo il tramonto, puntate lo sguardo sotto il Carro maggiore, a Nord-Ovest.

– Se avete un binocolo o un piccolo telescopio, meglio portarlo con voi. Lo spettacolo sarà ancora più emozionante.

– Ogni notte, la cometa tenderà a salire sempre più in alto sopra l’orizzonte, come illustrato qui:

(immagine: Nasa/Jpl-Caltech)Per chi, invece, volesse seguire lo spettacolo da casa, il sito Virtual Telescope ha organizzato una diretta streaming alle 21 del 23 luglio, momento in cui Neowise raggiungerà la sua minima distanza dal nostro pianeta di 104 milioni di km. Non perdetevi questa occasione, perché la cometa andrà via via scomparendo e ritornerà da questa parti tra oltre 6mila anni.

WOW! dust wave expansion in comet #C2020F3 #NEOWISE #cometNEOWISE

See full report here: https://t.co/3zv4xa9cXE pic.twitter.com/zJ3pHoLCQU

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) July 21, 2020

Scoperta il 27 marzo scorso dal telescopio della Nasa Wide-field Infrared Survey Explorer (Wise), C/2020 F3 Neowise (così è il nome di battesimo della cometa) è riuscita a sopravvivere il 3 luglio scorso al perielio, ossia il punto della sua orbita più vicino al Sole, passando a circa 43 milioni di chilometri dalla nostra stella. Da quel momento in poi, ha entusiasmato gli appassionati di astronomia che per fotografarla hanno approfittato dei momenti in cui Neowise era visibile: fino al 10 luglio all’alba (alle 4 di mattina) e dal giorno seguente anche nelle ore serali, fra le 21 e la mezzanotte.

In queste notti, invece, lo spettacolo della cometa sarà ancora più lungo per il nord Italia: Neowise, infatti, diventerà circumpolare e sarà quindi osservabile per tutta la notte. “La Neowise sarà visibile la sera dalle ore 21 a circa 17° di altezza sull’orizzonte di nord-ovest, passerà alla culminazione inferiore a nord attorno all’una di notte, poi tornerà a salire sull’orizzonte fino a raggiungere i 12° di altezza verso l’alba”, precisano gli esperti. Verso la fine del mese, l’altezza sull’orizzonte della cometa sarà maggiore e il suo allontanamento dal Sole causerà una parziale perdita della sua luminosità (secondo le stime degli esperti della Unione astrofili italiani, 3-4 di magnitudine a fine mese).

