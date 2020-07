Slack denuncia Microsoft all’antitrust UE per Teams

22 July 2020 – 16:30

L’inclusione di Teams nel pacchetto Office costituirebbe un danno per la concorrenza: questo il parere di Slack che oggi denuncia Microsoft in Europa.

