Rocket League diventa gratis

22 Luglio 2020 – 15:23

(Foto: Rocket League)Epic Games ha comunicato ufficialmente che uno dei giochi più popolari online come il bizzarro Rocket League diventerà completamente free-to-play ossia giocabile gratis andando a lasciare la piattaforma Steam e migrando su quella proprietaria. La società dietro a Fortnite ha anche promesso che chi aveva speso andrà a ricevere bonus.

Il successo di Rocket League sta nella sua formula molto particolare. Si può infatti considerare un gioco di calcio proprio perché lo scopo è quello di mettere a segno reti mandando un pallone in porta, ma invece che controllando avatar umani si pilotano automobili in sfide fino a quattro giocatori. Ci sono numerose variabili come turbo, salti spettacolari, scontri fisici e svariate modalità di gioco senza mai annoiarsi. Sviluppato da Psyonix e presentato cinque anni fa, è stato finora scaricato da oltre 75 milioni di giocatori.

Non c’è ancora un periodo specifico per questo evento molto atteso, che però dovrebbe cadere entro la fine dell’estate 2020. In corrispondenza al passaggio su Epic Games Store, Rocket League sarà protagonista di uno degli aggiornamenti più imponenti di sempre.

Al passaggio sui nuovi server saranno infatti aggiunti numerosi tornei e si cambierà il sistema delle sfide, si aggiungerà una progressione tra le diverse piattaforme per l’inventario, si introdurrà un Rocket Pass sulla falsariga di quella di Fortnite e una classifica globale competitiva. Cosa succederà per chi aveva scaricato il gioco da Steam e ci aveva anche speso soldi (veri)?

Secondo quanto anticipato da Epic Games, i gamers che avevano investito in contenuti a pagamento saranno ricompensati con uno status speciale chiamato Legacy che andrà a premiare l’utente con svariati bonus in-game a partire da tutti i dlc (contenuti aggiuntivi scaricabili) che sono stati rilasciati fino a questo momento e molteplici oggetti e modifiche cosmetiche per le auto da utilizzare durante il gioco.

Infine, sarà garantita la piena giocabilità multi-piattaforma dunque si potranno sfidare utenti che giocheranno anche da PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, Mac e Linux. Ecco tutti gli altri titolo multi-piattaforma.

