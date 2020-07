Questo aereo ibrido funziona a elettricità ed è silenzioso come un sussurro

22 Luglio 2020 – 17:28

Lo ha svelato la britannica EAG ed entrerà in commercio nel 2028, quando le compagnie aeree potranno acquistarlo per coprire tratte medie e brevi. Coniuga la potenza dei motori a carburante con i risparmi energetici della propulsione elettrica per portare fino a 70 passeggeri dall’Italia in quasi tutta l’Europa.

