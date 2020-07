Ora si può guardare lo sport su Twitch

22 Luglio 2020 – 18:04

La piattaforma di live streaming di Amazon, Twitch, ha inserito tra le sue categorie una nuova dedicata interamente alle trasmissioni sportive.

Fin da quando è nata la piattaforma ha sempre avuto un rapporto difficile con le trasmissioni sportive. E alcuni streamer hanno provato trasmettere illegalmente gli avvenimenti sportivi ospitati dalle emittenti televisive pay per view. Twitch però ha sempre preso provvedimenti punendo chi, per esempio, fingeva di giocare al videogioco di football americano Madden ma che in realtà trasmetteva la finale del Superbowl, o chi come Aj Lester è riuscito a trasmettere l’intero incontro di arti marziali miste tra Max Holloway e Jose Aldo fingendo di giocare al videogioco ufficiale Ufc2018.

La nuova categoria sportiva di Twitch arriva a poche settimane dalla prima trasmissione ufficiale delle partite della Premier League ospitata dalla piattaforma di Amazon. La sezione sortiva includerà le trasmissioni provenienti dagli account ufficiali di squadre come l’Arsenal, il Real Madrid, la Juventus e il Paris Saint-Germain.

Oltre a queste trasmissioni, nella categoria sportiva gli utenti potranno trovare le trasmissioni del basket provenienti dalla Nba, dell’hockey della Nhl, del rugby della Rfl, delle circuito Ufc delle arti marziali miste e della lega di calcio femminile Nwsl.

Inoltre Amazon si è aggiudicata i diritti tedeschi per un pacchetto di partite della Uefa Champions League che trasmetterà il giovedì sera dal suo canale sportivo ufficiale Twitchsports.

Visto il crescente interesse negli esports giocati dagli atleti durante il lockdown, Twitch ha deciso di dedicare un maggior spazio a un trend insolito per una piattaforma nata per ospitare gli streamer videoludici. Twitch sta mostrando una maturazione notevole passando da piattaforma di settore ad ampio palcoscenico.

Sebbene Twitch prediliga ampiamente i contenuti collegati ai videogiochi, la piattaforma ospita show culinari, talkshow, fumettisti all’opera e molte altre varietà di spettacoli alle quali ora si aggiunge lo sport nella speranza che, con la presenza dei contenuti ufficiali, possano diminuire le trasmissioni vietate mascherate da videogioco.

The post Ora si può guardare lo sport su Twitch appeared first on Wired.

Fonte: Wired