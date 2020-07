Muccino, Totti, Petra e Romulus: tutte le nuove serie di Sky in arrivo

22 Luglio 2020 – 15:03

(foto: Andrea Miconi)Sono stati presentati il 22 luglio i palinsesti che caratterizzeranno le proposte di Sky nella nuova stagione televisiva a partire dal prossimo autunno. Oltre agli eventi sportivi e ai programmi di intrattenimento (questi ultimi vedono aggiungersi ai consolidati X factor e Masterchef anche l’arrivo di una nuova versione di Pechino Express), il piatto forte di questa offerta sono sicuramente le serie tv, molte delle quali sono prodotte internamente e anche in Italia. Fra le sorprese annunciate durante la conferenza virtuale c’è stata sicuramente la notizia relativa a Gabriele Muccino, che sta lavorando al reboot seriale del suo film del 2018 A casa tutti bene: al centro di questo family drama in otto episodi, le cui riprese inizieranno nella primavera 2021, ci sarà un segreto che sconvolgerà le vite dei Ristuccia, numerosa famiglia dietro a un rinomato ristorante romano.

Altro ambizioso progetto seriale è Speravo de morì prima: diretta da Luca Ribuoli, la serie tratta dal libro Un capitano racconterà in sei episodi gli ultimi due anni della carriera di Francesco Totti; a interpretare il campione ci sarà Pietro Castellitto, mentre nel cast ci saranno anche Greta Scarano (che sarà Ilary Blasi), Monica Guerritore, Gianmarco Tognazzi e molti altri. Le riprese iniziano proprio in questi giorni per un debutto previsto nel 2021. Più imminente invece l’arrivo di Petra: dal 14 settembre Paola Cortellesi sarà protagonista di quattro gialli diretti da Maria Sole Tognazzi e ispirati alle storie della detective Petra Delicado, il personaggio creato dalla scrittrice di Alicia Giménez- Bartlett. In ottobre arriverà invece We Are Who We are, la co-produzione Sky-Hbo diretta da Luca Guadagnino, che ne firma la sceneggiatura con Paolo Giordano e Francesca Manieri: protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia.

Sempre in autunno arriva la tanto attesa Romulus, creata e diretta da Matteo Rovere a partire dal suo film L’ultimo re: l’epico racconto della nascita di Roma viene proposto in dieci episodi girati in protolatino e che vedono al centro tre giovani protagonisti: Iemos, Wiros e la giovane vestale Ilia. Prossimamente debutterà anche Cops: Una banda di poliziotti, commedia irriverente in due storie che raccontano un pezzo della provincia italiana attraverso gli occhi della polizia: diretta da Luca Miniero, avrà fra i protagonisti Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia e molti altri. Oltre a due nuovi episodi de I delitti del barlume, attenderemo poi nel 2021 anche altri ambiziosi progetti come Domina, in cui Kasia Smutniak interpreta una potentissima donna dell’antica Roma (accanto a lei nomi come Isabella Rossellini e Liam Cunningham) e Anna, adattamento di Niccolò Ammaniti dal suo romanzo omonimo. In progetto anche la serie affidata ai fratelli d’Innocenzo e Blocco 181 ideata dal rapper Salmo.

Confermato nei prossimi mesi anche il ritorno di tante produzioni originali Sky Studios: si va dalla seconda stagione di Save Me Too (dal 10 agosto su Sky Atlantic), con Lennie James alla ricerca disperata della propria figlia, alla terza di Riviera, il dramma con Julia Stiles ambientato sulla Costa azzurra, che torna in autunno; in inverno ci sarà anche la terza e ultima stagione di Tin Star, esplosiva produzione con protagonista Tim Roth, mentre prossimamente sarà la volta di The Third Day, co-produzione Hbo che vede protagonisti Jude Law e Naomie Harris in un mystery drama dalle vicende parallele, e della seconda stagione dell’avventura soprannaturale A Discovery of Witches. A completare l’offerta anche le grandi produzioni internazionali di network come Hbo e Showtime: fra i titoli previsti The Undoing, miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant, la nuova versione di Perry Mason, la quarta stagione di Fargo con Chris Rock e Salvatore Esposito, l’inquietante Lovecraft Country e infine The Good Lord Bird, con Ethan Hawke nei panni dell’abolizionista John Brown.

