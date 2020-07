Lo scanner per le impronte sotto i display lcd coprirà l’intero schermo

22 Luglio 2020 – 15:03

(Foto: Tianma)Sembrano finalmente maturi i tempi per poter vedere uno scanner per le impronte digitali sotto a uno schermo lcd. Dal 2021, anche i display più economici (e diffusi) potranno accedere dunque allo sblocco biometrico aprendo a soluzioni di design più moderne e godendo anche di un vantaggio non da poco come la copertura dell’intera superficie e di più input contemporaneamente.

Finora lo scanner sotto al display era una prerogativa degli schermi oled, che di solito dedicano una piccola porzione dell’area inferiore del fronte per la lettura dell’univoco disegno del polpastrello, da utilizzare come password immediata. Ci sono tecnologie ottiche e altre più sensibili di tipo ultrasonico, ma fino a questo momento i display a cristalli liquidi erano esclusi da questa tecnologia.

Tuttavia, qualcosa bolliva in pentola già da mesi sia da parte dei produttori asiatici sia da parte di 3m e infatti ecco il primo annuncio ufficiale con la cinese Tianma che ha svelato uno schermo denominato tfp ossia ted finger print che abbina l’lcd con lo scanner integrato.



Nel video si apprezza come non solo è possibile far leggere il polpastrello in qualsiasi parte dello schermo, ma è anche disponibile una scansione multipla delle impronte, a tutto vantaggio sia della sicurezza sia di applicazioni che possono richiedere più input in simultanea. Un po’ come si era visto con un recente progetto di Qualcomm.

Oppure con soluzioni interessanti come lo sblocco sicuro di un’applicazione semplicemente facendo tap sull’icona sul display così da attivare la scansione dedicata dell’impronta. Sembra che i primi prototipi possano debuttare già nel 2020, verso fine anno, con prima i pannelli a singola e poi a multipla lettura.

Nonostante molte aziende, Apple in testa, abbiano da subito optato per la scansione del volto in sostituzione di quella del polpastrello, gli utenti si sono dimostrati molto affezionati al cosiddetto fingerprint dando una buona propulsione a soluzioni aggiuntive e innovative che sfruttano questo metodo di sblocco sicuro e più confortevole.

