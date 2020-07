Insurrezione unica via? Un’intervista a Franco Bifo Berardi

La pandemia e il lockdown sono un momento di psicodeflazione, di rallentamento e sgonfiamento psichico senza precedenti. Franco Bifo Berardi lo ha raccontato in un diario, pubblicato prima online da Nero e ora messo su carta dentro Fenomenologia della fine, il nuovo libro del filosofo bolognese. Quello che abbiamo vissuto in questi mesi è stato un collasso biologico, politico, economico e psichico che ha ravvivato il dibattito attorno agli scenari più apocalittici per l’umanità e ricordato come l’estinzione sia uno scenario attinente alla sfera del possibile e non più della fantascienza. Questa catastrofe, però, rappresenta anche una soglia da cui immaginare futuri diversi da costruire a partire dalla ricostruzione di un tessuto sociale e di corpi che il distanziamento ha inevitabilmente spezzato.

Pur parlando della “fine”, il nuovo libro di Bifo è un libro sul ricostruire, o meglio sul possibile costruire su un terreno che pare comunque accelerato verso scenari apocalittici. Il pianeta è in fiamme anche sotto il profilo politico, e prossimo al collasso ecologico e ambientale. Per questo serve cercare di ribaltare un destino che appare più che probabile “facendosi beffe”, come scrive lo stesso autore in apertura del libro, dell’”inevitabile” e scansare una paralisi depressiva le cui conseguenze sarebbero forse indescrivibili. Abbiamo incontrato Bifo nell’estate della psicodeflazione.



Il tuo nuovo libro è dedicato al tema della fine, mentre quello precedente, Futurabilità, era incentrato sul tema del futuro. Come sono legate queste due sfere?

“In Futurabilità dicevo che il futuro non è stato proprio cancellato come abbiamo detto e ripetuto dal 1977 in poi. Piuttosto, è messo sotto grave ipoteca. C’è ancora la possibilità che la soggettività si emancipi, e che quella dei lavoratori precari cognitivi in particolare rimetta le cose a posto sul pianeta, nella tecnologia e nella vita umana. Questa era l’ipotesi di Futurabilità. Poi è arrivata la pandemia e a questo punto mi tocca di fare, per coerenza, un’appendice. Mi sembra che la soggettività non abbia più nessuna speranza di ricostituirsi. Ovviamente, non dobbiamo dare nulla per scontato perché, come ho ripetuto tante volte, l’inevitabile generalmente non accade, mentre di solito è l’imprevedibile a prendere il sopravvento. Al momento però la fine, intesa come estinzione, appare l’ipotesi più probabile. Resta comunque aperta, e non si chiude mai, l’ipotesi che la fine di cui stiamo parlando sia invece quella del capitalismo. La cosa che mi ossessiona da quarant’anni è questo continuo aprirsi e chiudersi di una possibilità di futuro. Che effetti avrà la pandemia sul futuro? È ancora una volta tutto sospeso alle capacità del soggettivo”



Nel libro ricordi come l’etimo di catastrofe sia “svolta oltre la quale si vede un altro panorama”. Quali scenari potrebbe aprire la pandemia? Si riescono già a vedere?

“In Fenomenologia della fine parto da una cosa apparentemente marginale, ma che dal mio punto di vista è invece assolutamente centrale: ovvero il bacio. Se entriamo in una situazione in cui l’avvicinarsi dei corpi è sospetto, pericoloso, inquietante e doloroso, o se entriamo in una sfera di fobia per il corpo dell’altro, quante speranze ci restano che la solidarietà sociale si ricomponga e che la soggettività si ricostituisca?. Pochissime. C’è una possibilità effettiva che la soggettività e la socialità riescano a superare questo incubo posto dal distanziamento? Non ho una risposta, in questo momento, davvero, mi sto concentrando completamente su temi di tipo psicoanalitico. È questo quello che stiamo affrontando, tutto il resto è andato a farsi fottere. L’economia e la politica non contano più nulla. Quel che conta è la capacità dei corpi di ritrovare piacere nella relazione sociale”.



Per questo il tuo diario dal lockdown, che occupa ampio spazio nel nuovo libro, è di fatto un diario dalla “psicodeflazione”,

“La mia impressione è che l’effetto generale di questa situazione sia quello di uno sgonfiamento psichico che ha degli aspetti positivi, perché molti hanno detto, ad esempio, che nei giorni del lockdown provavano un sentimento quasi di riappacificazione con la natura, col mondo o con il semplice stare a casa. Questo è accaduto: dopo trent’anni di accelerazione è arrivato il collasso e un collasso che ha avuto degli esiti positivi. Ovviamente ve ne sono anche di negativi, come la paura del contatto. Questa deflazione psichica – questo rallentamento – ci ha restituito la possibilità di respirare con calma, ma apre anche il pericolo dell’isolamento degli individui e del terrore nei confronti dell’altro”.



Una metafora che usi spesso per descrivere la condizione contemporanea è quella dell’abitare dentro un cadavere, quello del capitalismo. Che ne sarà di quel cadavere ora, dopo il collasso di cui parlavamo?

“Io credo che l’intero linguaggio dell’economia moderna, che si fonda sui concetti di domanda, offerta, debito, credito e crescita, non dica più niente. Perfino la funzione finanziaria, che è stata quella dominante negli ultimi venti o trent’anni, è diventata del tutto impotente e sembra impazzita. Guardiamo quello che succede nelle borse: sembra che vivano in un altro mondo, non c’è stato il crollo che ci si attendeva. C’è stato, poi è rientrato, e Wall Street continua a essere allegramente in attivo e così via. Questo non corrisponde affatto alla realtà dell’economia reale: la produzione il consumo si sono fermati. E se posso dire la mia opinione, non ci sarà mai una ripresa della domanda e quindi non ci sarà mai una ripresa della crescita e del ciclo economico. Se nel 2008, ma anche in precedenza, la crisi economica si è svolta all’interno di un quadro che considerava variabili di tipo numerico e propriamente economiche, oggi il fattore determinante è la debolezza del corpo, lo sgonfiamento della psiche, la depressione, la fobia, il desiderio di rimanere chiusi nella propria cameretta. Tutti elementi e variabili che non hanno nulla a che fare con l’economia o con la finanza. Gli stati nazionali e le banche nazionali stanno gettando montagne di denaro, ma gli effetti sono irrilevanti e tali rimarranno. Io sono convinto di questo e mi preparo a ragionare entro il quadro in cui quel che conta è il sentimento, il desiderio e la paura. Il consumo e la domanda sono andati a farsi fottere e non torneranno. Il capitalismo prima era morto, ora in qualche modo si è dissolto e noi non sappiamo più dove siamo, ma di sicuro non siamo più dentro la sfera del capitalismo”.



Durante la pandemia ho riletto La società sorvegliata di David Lyon, un libro che parla proprio della scomparsa dei corpi come presupposto di quel tipo di società mediata dalle tecnologie di comunicazione. Come è cambiato il nostro rapporto con la tecnologia e la rete durante il lockdown, quando queste sono diventate le infrastrutture forzate della nostra vita sociale?

“Se fino a quattro mesi fa metà delle nostre relazioni sociali era stata assorbita dalla connessione digitale, oggi questo riguarda il 90% delle nostre relazioni. Questo ha anche delle conseguenze economiche palesi: soltanto le grandi aziende digitali stanno ricavando qualcosa, avvantaggiandosi della pandemia. Io ho l’impressione che, forse, se l’umanità si evolvesse, il che comunque non è detto, potrebbe identificare in un futuro prossimo il digitale come una malattia. Potremmo finire per avere una specie di repulsione generalizzata per la miseria digitale in cui siamo piombati durante la pandemia. È un’ipotesi. In Fenomenologia della fine non cerco di trarre delle conclusioni o di fare previsioni, mi interessa di più pensare che siamo su una soglia, nella quale si aprono prospettive diverse. Quella più probabile è che il digitale assorba l’intera esistenza relazionale degli esseri umani. Ma forse invece accadrà proprio il contrario”.



Come valuti lo stato di salute della rete contemporanea, a cominciare proprio dallo strapotere delle grandi aziende cui facevi riferimento prima. Credi che esistano possibilità di creare una nuova utopia digitale o al contrario che non ci siano più spazi a causa del predominio totalmente neoliberista della Silicon Valley? Esiste magari, proprio mentre ci troviamo nella soglia cui facevi riferimento, la possibilità di aprire di nuovo una narrazione della rete diversa da questa in cui ci troviamo?

“Sai, se si espande il dominio della connessione rispetto allo spazio della congiunzione la vita umana diventa un deserto di depressione, di tristezza e di suicidio. Le cose che scrive Shirley Turkle, in questo senso, sono definitive. Ormai c’è tutta una letteratura psicoanalitica e sociologica che lo dimostra. Dunque l’unica utopia per la rete che mi viene da immaginare in questo momento è quella di una rete che sia capace di ritrarsi dalla vita affettiva degli esseri umani. Come possa avvenire? Non lo so. Forse sono gli esseri umani che devono essere in grado di ritrarsi rispetto alla rete digitale. Le grandi corporation hanno vinto nei territori della rete. Io ricordo il periodo di passaggio, attorno al 2000, quando sembrava esserci una battaglia fra corporation e proliferazione autonoma di forme di comunicazione in rete. Quella battaglia è conclusa, al punto che io uso Facebook quotidianamente e mi vergogno di farlo, ma devo farlo. Mi sparerei piuttosto, ma non ho altro modo. Non c’è una battaglia interna al medium, c’è in atto una battaglia di sottrazione rispetto al medium”.



A un certo punto scrivi nel libro come, leggendo i giornali, sembrasse che il mondo fosse sparito dall’informazione e al suo posto ci fosse solo il coronavirus. Ovvero, il flusso di informazione costante in cui siamo abituati a essere immersi, si è inceppato, travolto da una sola ciclopica notizia. A lungo abbiamo temuto che quella rottura potesse arrivare a causa di un incidente tecnico o comunque per via di un evento tecnologico. Invece è arrivato un virus biologico.

“L’analogia tra virus informatico e biologico qui è interessante, perché quello che vediamo è come le modalità di propagazione siano molto simili. La metafora che ha coniato William Burroughs negli anni ’70 coglie qualcosa di molto reale e molto vero nella dinamica di propagazione della disruption e della rottura. Il punto è come se ne esce e quali sono gli esiti di una disruption generalizzata del sistema informatico. Potrebbe essere una nuova autonomia del biologico e dello psichico rispetto al circuito informatico. Invece, le cose sono andate in modo del tutto imprevisto e imprevedibile. La disruption è accaduta sul piano biologico, però quella disruption non avrebbe avuto un grande effetto se non ci fosse stato il circuito informatico. Nel 1300 la peste impiegava cinquant’anni per arrivare dalla Cina alla Lombardia. Oggi invece la diffusione del virus biologico si innesta sulla diffusione del virus informatico e questi due insieme attaccano il sistema psichico. Questo è il ciclo cui noi abbiamo assistito. In fondo, la metafora tiene, ma le vie di uscita dal blocco e dal collasso ce le dobbiamo inventare tutte. Intendiamoci, se c’è un virus informatico che blocca la rete globale dobbiamo metterci lì e riattivare la rete. In questo caso dobbiamo invece riattivare il corpo umano, trovare un vaccino o una cura. Il problema è che il virus biologico non ha circolato solo sul terreno biologico, ha infettato, per così dire, la macchina informativa che a sua volta ha infettato quella psichica. Questa è la complessità del ciclo infettivo attuale e con cui dobbiamo fare i conti. Anche se ci sono centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo e ce ne saranno molti di più fra sei mesi, la vera apocalisse non è solo biologica, è bio-info-psichica. È sulla mente umana che la disruption sta agendo”.



Una forma di rottura positiva che stiamo vedendo in queste settimane sono certamente le proteste iniziate negli Usa e che hanno poi interessato in tutto il mondo. Come valuti questa reazione alla “tempesta di merda” cui facevi riferimento in Futurabilità parlando dell’affermarsi delle nuove destre e del loro linguaggio?“Il movimento americano non è solo nero, è nero nel suo innesco, ma è anche latino, femminista e precario. Il giorno dopo la morte di George Floyd, immagino che nella psicosfera collettiva dei giovani americani si sia svolta una tragedia e le persone si siano chieste cosa fare. Senza reazione, sarebbero sprofondati in un tunnel depressivo, in una epidemia suicidaria da cui non si sarebbero ripresi mai più. Reagendo, invece, ci sarebbero stati molti morti per via degli spari della polizia e dei razzisti e per via del diffondersi conseguente della pandemia a causa delle grandi manifestazioni. Di fronte a questa situazione, i giovani americani hanno deciso che era opportuno rischiare la vita di molti per non correre il rischio di una depressione generazionale di lunghissimo periodo. Lo stesso problema si pone ovunque, io credo. L’insurrezione, oggi, non è un modo per sconfiggere il fascismo. Il fascismo trumpista è un’altra storia. Io mi aspetto che nei prossimi mesi negli Usa assisteremo a una guerra diretta tra democrazia liberale e fascismo e questa guerra sarà il vero fattore di disastro politico negli Usa e altrove. La società e i giovani pongono, a mio parere, un altro problema: come riattivare la solidarietà collettiva? Come evitare il tunnel depressivo che ci aspetta? Come inventare forme nuove di espressione, relazione, affetto, sessualità e rapporto con la città? Questo è il problema più urgente di tutti. C’è solo un modo per farlo: l’insurrezione”.



In Fenomenologia della fine fai molti riferimenti a William Burroughs e a Philip Dick. In che modo questi autori spiegano, raccontano e danno forma alla situazione in cui ci troviamo?

“William Burroughs ha immaginato una società che gira tutta intorno alla malattia, alla tossicomania, all’infezione, alle medicine, alle droghe. Era ossessionato dalla questione del contagio fisico e molecolare. Dick, invece, era ossessionato da una specie di paranoia del controllo sulla mente. Burroughs è il corpo, Dick è la mente. Mi sono immaginato che loro avrebbero potuto incontrarsi e scrivere un romanzo insieme. E avrebbero raccontato quello che sta accadendo oggi. Ovvero, il corpo viene infettato da un virus e quel virus circola, attraverso la rete globale, e raggiunge la mente. Quindi si crea un cortocircuito nel rapporto tra corpo e mente. A noi tocca avviare un circuito contrario che dalla mente faccia ripartire un processo di terapia che coinvolga anche il corpo, perché naturalmente sarà la mente degli scienziati e dei biologi a darci un vaccino. Ma anche naturalmente perché è la mente terapeutica, poetica e psicoanalitica che può salvarci dalla depressione”.

