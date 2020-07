I film della serie animata Miraculous arriveranno su Disney+

22 July 2020 – 17:39

Chiunque abbia figli, propri o di amici, ma anche – ammettiamolo – qualsiasi adulto che ogni tanto si conceda un guilty pleasure animato conosce Miraculous, la serie animata francese dei record che in questi anni ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Le storie di Ladybug e Chat Noir, questo è il sottotitolo nel nostro paese, è una produzione in computer grafica creata da Thomas Astruc nel 2015 e ambientata fra le strade e i tetti di Parigi: Marinette e Adrien sono due ragazzini come tanti che, però, grazie a degli amuleti magici, si trasformano in due supereroi destinati a sventare i piani del malvagio Papillon. Il successo degli episodi visti in 120 paesi diversi non sembra arrestarsi e, mentre si attendono nuove stagioni, sono in lavorazione diversi progetti cinematografici.

La prima pellicola tratta dalla serie animata s’intitolerà, almeno in inglese, Ladybug & Cat Noir Awakening ed è attesa per il 2021. Ma in queste ore sono state diffuse informazioni su altri due film, questa volta riservati alla tv. O meglio, al mondo dello streaming visto che i diritti di queste due opere sono stati acquisiti dalla Disney, che li distribuirà sulla piattaforma Disney+ e, successivamente, sul canale Disney Channel dove è ancora presente. I due film tv in questione s’intitoleranno Miraculous World: New York – United HeroeZ e Miraculous World: Shanghai – Lady Dragon. Anche le prossime due stagioni della serie, la quarta e la quinta, saranno diffuse su Disney+, dopo che le prime tre, passate su diversi canali televisivi anche in Italia (fra cui anche Super), avevano trovato casa su Netflix.

“Con questi due film espandiamo questo universo come mai prima, con Ladybug e Chat Noir che esploreranno New York e Shangai, incontreranno nuovi supereroi e affronteranno tremendi antagonisti lontani dalla loro città natale”, ha dichiarato Jeremy Zag, fondatore della casa d’animazione Zag che contribuisce alla realizzazione della serie. Miraculous è davvero una realtà mastodontica nel mondo dell’intrattenimento per bambini (e non), con 15 miliardi di visualizzazioni su YouTube e un potente indotto di merchandising che vale 150 milioni di prodotti venduti solo nello scorso triennio. Oltre al film animato, ai due film tv e alle nuove stagioni, sarebbe in progetto anche una serie tv live-action.

