Edge: switch tra profilo lavorativo e personale

22 Luglio 2020 – 16:48

Una nuova funzionalità per Edge annunciata da Microsoft a Inspire 2020 semplifica il passaggio tra il profilo lavorativo e quello personale.

The post Edge: switch tra profilo lavorativo e personale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico