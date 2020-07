Arriva l’aggiornamento KB4559004 per Windows 10

22 Luglio 2020 – 19:48

Microsoft pubblica l’aggiornamento KB4559004 per il sistema operativo Windows 10: già in download per 1903 e 1909 (entro la settimana anche per 2004)

